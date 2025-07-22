"Челси" определился с ценами за четырех игроков
"Челси" определился с ценами за четырех своих игроков, выставленных на трансфер.
"Челси" привычно активен на трансферном рынке этим летом, причем останавливаться не собирается. Например, в данный момент "синие" договариваются по атакующему полузащитнику "РБ Лейпциг" Хави Симонсу.
Однако дальнейшие приобретения зависят от того, удастся ли "Челси" избавиться от игроков, которые не входят в планы главного тренера Энцо Марески.
Одним из таких игроков является нападающий Кристофер Нкунку, цена за которого была понижена сразу на 22 миллиона фунтов — до 43 млн. фунтов.
За те же 43 млн. фунтов, включая бонусы, доступен нападающий Жоау Фелиш, к которому существует интерес из Португалии и Саудовской Аравии. Заинтересованным клубам "Челси" готов предложить гибкую схему рассрочки.
За своего универсального защитника Ренату Вейгу, который интересен "Атлетико" и "Баварии", "Челси" хочет минимум 35 млн. фунтов, сообщает The Athletic.
Наконец вингер Рахим Стерлинг, вернувшийся в "Челси" после сезона аренды в "Арсенале", может уйти за 20 млн. фунтов. Некий европейский клуб, выступающий в Лиге Чемпионов, уже наводит справки насчет 30-летнего англичанина.
22.07.2025 19:00
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Последние комментарии:
А вообще это - ужасно. Торговля людьми и все такое, в 21 веке.
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За те же 43 млн. фунтов, включая бонусы, доступен нападающий Жоау Фелиш, к которому существует интерес из Португалии и Саудовской Аравии. Заинтересованным клубам "Челси" готов предложить гибкую схему рассрочки.
Гении маркетинга) Купи Фелиша в рассрочку и получишь 10% скидку на Вейгу)
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Востребованный Ренату Вейгу минимум 35 млн, а дно Феликс и маринад Нкуку по 43)) Кто у них в бухгалтерии?
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Меняем котлетам Вейгу на Галлахера.
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Вот это анекдоты)))
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