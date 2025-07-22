"Челси" определился с ценами за четырех игроков

Рахим Стерлинг "Челси" определился с ценами за четырех своих игроков, выставленных на трансфер.

"Челси" привычно активен на трансферном рынке этим летом, причем останавливаться не собирается. Например, в данный момент "синие" договариваются по атакующему полузащитнику "РБ Лейпциг" Хави Симонсу.

Однако дальнейшие приобретения зависят от того, удастся ли "Челси" избавиться от игроков, которые не входят в планы главного тренера Энцо Марески.

Одним из таких игроков является нападающий Кристофер Нкунку, цена за которого была понижена сразу на 22 миллиона фунтов — до 43 млн. фунтов.

За те же 43 млн. фунтов, включая бонусы, доступен нападающий Жоау Фелиш, к которому существует интерес из Португалии и Саудовской Аравии. Заинтересованным клубам "Челси" готов предложить гибкую схему рассрочки.

За своего универсального защитника Ренату Вейгу, который интересен "Атлетико" и "Баварии", "Челси" хочет минимум 35 млн. фунтов, сообщает The Athletic.

Наконец вингер Рахим Стерлинг, вернувшийся в "Челси" после сезона аренды в "Арсенале", может уйти за 20 млн. фунтов. Некий европейский клуб, выступающий в Лиге Чемпионов, уже наводит справки насчет 30-летнего англичанина.




Метки Вейга, Нкунку, Стерлинг, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1772

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 22.07.2025 19:41 # high-malvern
    А вообще это - ужасно. Торговля людьми и все такое, в 21 веке.

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  2. high-malvern 22.07.2025 19:40 # high-malvern
    За те же 43 млн. фунтов, включая бонусы, доступен нападающий Жоау Фелиш, к которому существует интерес из Португалии и Саудовской Аравии. Заинтересованным клубам "Челси" готов предложить гибкую схему рассрочки.

    Гении маркетинга) Купи Фелиша в рассрочку и получишь 10% скидку на Вейгу)

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  3. makeewadim 22.07.2025 19:30 # makeewadim
    Востребованный Ренату Вейгу минимум 35 млн, а дно Феликс и маринад Нкуку по 43)) Кто у них в бухгалтерии?

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  4. palach221078 22.07.2025 19:17 # palach221078
    Меняем котлетам Вейгу на Галлахера.

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  5. link90 22.07.2025 19:15 # link90
    Вот это анекдоты)))

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