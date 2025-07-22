"Кристал Пэлас" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА отстранить клуб от участия в Лиге Европы.

Напомним, "Пэлас" попал в Лигу Европы благодаря завоеванию Кубка Англии в минувшем сезоне. Но туда же квалифицировался "Лион", который имеет общего с "орлами" совладельца в лице Джона Текстора.



В результате УЕФА понизил "Пэлас" до Лиги Конференций, хотя к тому времени Текстор уже согласовал продажу своих акций в лондонском клубе, а также вышел из совета директоров в "Лионе".



"Пэлас" не согласился с решением УЕФА и сейчас выразил свой протест, обратившись в CAS. Клуб с "Селхерст Парк" требует своего восстановления в Лиге Европы.



Как сообщает BBC, "Пэлас" рассчитывает, что на ускоренное рассмотрение своего дела с вынесением вердикта до 11 августа. При этом основной этап Лиги Европы стартует 24 сентября.