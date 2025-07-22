"Арсенал" полностью согласовал покупку Дьекереша

Виктор Дьекереш "Арсенал" полностью согласовал приобретение нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Ранее в июле "Спортинг" согласился отпустить Дьекереша в "Арсенал" за 63.5 млн. евро (54.8 млн. фунтов) плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.

Однако у двух клубов возникли существенные разногласия насчет сути и структуры дополнительных платежей, что, как казалось, может поставить трансфер Дьекереша под вопрос.

Тем не менее, как сообщает The Athletic, сейчас "Арсенал" совершил прорыв в переговорах со "Спортингом", ранее уже согласовав с самим Дьекерешем условия личного контракта на пять лет.

Ожидается, что в ближайшие 24 часа Дьекереш получит разрешение пройти медобследование, чтобы затем отправиться в Азию, где "Арсенал" проводит свое предсезонное турне.




Метки Арсенал, Дьекереш, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2529

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Последние комментарии:




  1. raven4uk 22.07.2025 19:03 # raven4uk
    Наконец-то у нас появился настоящий цф. Велкам!

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  2. sanya-1 22.07.2025 18:33 # sanya-1
    Ну наконец-то....за большими трофеями теперь&#9917;&#9917;&#9917;&#129351;&#129351;&#129351;

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  3. bangladesh 22.07.2025 18:27 # bangladesh
    Будьте аккуратны арсинольцы, у нас Дарвин тоже с топовой статкой из Португалии приходил

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  4. memfis63 22.07.2025 18:22 # memfis63
    Чо там по Эзе, Родриго ???

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  5. dexter 22.07.2025 18:21 # dexter
    Топовое ТО для БИГ4 и скамзи. Кроме трансфера Экитике и дое6аться не к чему.

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  6. halamadrid94 22.07.2025 18:13 # halamadrid94
    Николас Джексон нужен "Манчестер Юнайтед".

    Нападающий "Челси" Николас Джексон всё-таки может покинуть клуб летом, сообщает The Sun. Ранее сенегалец отказался от предложений "Наполи" и "Милана", так как хочет остаться в АПЛ.

    Главным претендентом на форварда считается "Манчестер Юнайтед". Он может заплатить за Джексона около 80 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошлом сезоне Джексон провёл 37 матчей за "Челси", в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
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    Понятно, что скорее всего пиздежь, но факт того, что это не первое издание , отправлящая сенегальца в МЮ , заставляет орать. ЕСЛИ ПЕРЕЙДЕТ в стан скамовцев за эту сумму, то трансфер Мадуэке в Арсенал будет переходом века)

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  7. chelsealondon 22.07.2025 18:11 # chelsealondon
    Естественно не поможет…

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  8. halamadrid94 22.07.2025 18:07 # halamadrid94
    Кстати. Кто тут создаёт Лигу ФАПЛа в Фэнтези Премьер-Лиге? Давайте покажу вам в очередной раз, как надо играть в эту игру! Жду название и код вступления в эту лигу , если она уже создана. От адекватных , естественно.

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  9. ivan-tns 22.07.2025 17:40 # ivan-tns
    Посмотрим, сможет взять золотой крокс АПЛ...

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  10. hachidlo 22.07.2025 17:31 # hachidlo
    Посмотрите на них: сколько же они вынуждены тратить, чтобы достичь хоть крупицу величия ГрандСлэмси.

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  11. gameboy 22.07.2025 17:30 # gameboy
    СЮДА НАХ

    ДЕЛАЙ КРАСUВО

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  12. bembo 22.07.2025 17:28 # bembo
    очень хотел чтобы этот трансфер состоялся.

    шешко выглядит как развод на бабки и я бы обрадовался его переходу в арс

    но мне чисто интересно глянуть на челика, который 50 голов за 50 игр в португалии кладет....интересно или хотя бы 15ку воткнет

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  13. mcferson 22.07.2025 17:23 # mcferson
    Легенда Ковентри идет за вторым местом

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  14. kukuruzko 22.07.2025 17:14 # kukuruzko
    нормик

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  15. aaaars 22.07.2025 17:13 # aaaars
    Свершилось, Доминатор собрал последний пазл
    Ждём АПЛ и ЛЧ, если не берет то Артета идёт наxep

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  16. kellborn 22.07.2025 17:10 # kellborn
    По факту, теперь у всех топ клубов АПЛ, кроме Тоттенхема, есть ТОП форвард. Будет интересно посмотреть за их противостоянием.

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