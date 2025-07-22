"Арсенал" полностью согласовал покупку Дьекереша
"Арсенал" полностью согласовал приобретение нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.
Ранее в июле "Спортинг" согласился отпустить Дьекереша в "Арсенал" за 63.5 млн. евро (54.8 млн. фунтов) плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.
Однако у двух клубов возникли существенные разногласия насчет сути и структуры дополнительных платежей, что, как казалось, может поставить трансфер Дьекереша под вопрос.
Тем не менее, как сообщает The Athletic, сейчас "Арсенал" совершил прорыв в переговорах со "Спортингом", ранее уже согласовав с самим Дьекерешем условия личного контракта на пять лет.
Ожидается, что в ближайшие 24 часа Дьекереш получит разрешение пройти медобследование, чтобы затем отправиться в Азию, где "Арсенал" проводит свое предсезонное турне.
22.07.2025 17:00
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Последние комментарии:
Наконец-то у нас появился настоящий цф. Велкам!
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Ну наконец-то....за большими трофеями теперь⚽⚽⚽🥇🥇🥇
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Будьте аккуратны арсинольцы, у нас Дарвин тоже с топовой статкой из Португалии приходил
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Чо там по Эзе, Родриго ???
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Топовое ТО для БИГ4 и скамзи. Кроме трансфера Экитике и дое6аться не к чему.
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Николас Джексон нужен "Манчестер Юнайтед".
Нападающий "Челси" Николас Джексон всё-таки может покинуть клуб летом, сообщает The Sun. Ранее сенегалец отказался от предложений "Наполи" и "Милана", так как хочет остаться в АПЛ.
Главным претендентом на форварда считается "Манчестер Юнайтед". Он может заплатить за Джексона около 80 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне Джексон провёл 37 матчей за "Челси", в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
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Понятно, что скорее всего пиздежь, но факт того, что это не первое издание , отправлящая сенегальца в МЮ , заставляет орать. ЕСЛИ ПЕРЕЙДЕТ в стан скамовцев за эту сумму, то трансфер Мадуэке в Арсенал будет переходом века)
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Естественно не поможет…
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Кстати. Кто тут создаёт Лигу ФАПЛа в Фэнтези Премьер-Лиге? Давайте покажу вам в очередной раз, как надо играть в эту игру! Жду название и код вступления в эту лигу , если она уже создана. От адекватных , естественно.
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Посмотрим, сможет взять золотой крокс АПЛ...
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Посмотрите на них: сколько же они вынуждены тратить, чтобы достичь хоть крупицу величия ГрандСлэмси.
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СЮДА НАХ
ДЕЛАЙ КРАСUВО
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очень хотел чтобы этот трансфер состоялся.
шешко выглядит как развод на бабки и я бы обрадовался его переходу в арс
но мне чисто интересно глянуть на челика, который 50 голов за 50 игр в португалии кладет....интересно или хотя бы 15ку воткнет
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Легенда Ковентри идет за вторым местом
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нормик
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Свершилось, Доминатор собрал последний пазл
Ждём АПЛ и ЛЧ, если не берет то Артета идёт наxep
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По факту, теперь у всех топ клубов АПЛ, кроме Тоттенхема, есть ТОП форвард. Будет интересно посмотреть за их противостоянием.
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