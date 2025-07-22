"Арсенал" полностью согласовал покупку Дьекереша

"Арсенал" полностью согласовал приобретение нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Ранее в июле "Спортинг" согласился отпустить Дьекереша в "Арсенал" за 63.5 млн. евро (54.8 млн. фунтов) плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.



Однако у двух клубов возникли существенные разногласия насчет сути и структуры дополнительных платежей, что, как казалось, может поставить трансфер Дьекереша под вопрос.



Тем не менее, как сообщает The Athletic, сейчас "Арсенал" совершил прорыв в переговорах со "Спортингом", ранее уже согласовав с самим Дьекерешем условия личного контракта на пять лет.



Ожидается, что в ближайшие 24 часа Дьекереш получит разрешение пройти медобследование, чтобы затем отправиться в Азию, где "Арсенал" проводит свое предсезонное турне.