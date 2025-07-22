Исак хочет получать 300,000 фунтов в неделю по новому контракту

Нападающий Александер Исак назвал "Ньюкаслу" свое условие для подписание нового контракта.

За последний год "Ньюкасл" отразил интерес к Исаку со стороны "Арсенала", "Тоттенхэма", а теперь и "Ливерпуля", который вместо Александера покупает Уго Экитике из "Айнтрахта".



Теперь "Ньюкасл" хочет заключить новый контракт с Исаком, наградив того за великолепный сезон, по итогам которого "сороки" завоевали Кубок Лиги и попали в Лигу Чемпионов.



Однако для того, чтобы Исак продлил свой рассчитанный до 2028 года контракт, "Ньюкаслу" придется нарушить свою структуру зарплат.



Как сообщает talkSPORT, 25-летний швед хочет получать 300,000 фунтов в неделю, и если новая сделка не будет заключена, следующим летом "Ньюкасл" будет в гораздо более щекотливом положении.