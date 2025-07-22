Джака сказал "Байеру", что хочет перейти в "Сандерленд"

Гранит Джака Полузащитник леверкузенского "Байера" Гранит Джака уведомил свой клуб о желании перейти в "Сандерленд".

По информации The Athletic, Джака уже договорился с "Сандерлендом", предпочтя "черных котов" всем прочим вариантам, включая "Интер", "Фенербахче" и представителей саудовского первенства.

Экс-полузащитник "Арсенала" прямо сказал "Байеру", что хочет вернуться в Премьер-Лигу, и теперь дожидается, чем завершатся переговоры двух клубов.

Джака был ключевой фигурой на протяжении двух своих сезонов в Леверкузене, где у него есть контракт до 2028 года. Гранит сыграл 99 матчей за "Байер", завоевав титул Бундеслиги в сезоне 2023/24.

До отъезда в "Байер" Джака провел семь сезонов в "Арсенале", сыграв 297 матчей и завоевав два Кубка Англии.




Метки Байер, Джака, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 22.07.2025 16:11 # gidro-met
    Где баер и где Сандерленд, ало

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  2. charmk 22.07.2025 15:19 # charmk
    вот что значит личность тренера

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  3. hunter022 22.07.2025 14:42 # hunter022
    Гранит решил закончить карьеру в шипе?

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