Москера вылетает в Сингапур к "Арсеналу"
Защитник испанской "Валенсии" Кристиан Москера вылетает в Сингапур, чтобы присоединиться к "Арсеналу", который проводит свое предсезонное турне по Азии.
По информации BBC, Москера направляется в Сингапур с разрешения "Валенсии", которая находится на пороге заключения сделки с "Арсеналом". Сам Кристиан уже согласовал условия личного контракта с "канонирами".
21-летний испанец будет страховать пару основных центральных защитников "Арсенала" в лице Габриэля Магальяэса и Вильяма Салиба, а при необходимости сыграет справа в обороне, где "канониры" этим летом лишились Такехиро Томиясу.
Добавим, "Арсенал" сыграет в Сингапуре против "Милана" в среду и против "Ньюкасла" в воскресенье, после чего отправится в Гонконг ради дерби с "Тоттенхэмом".
22.07.2025 13:00
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