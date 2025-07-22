Москера вылетает в Сингапур к "Арсеналу"

Защитник испанской "Валенсии" Кристиан Москера вылетает в Сингапур, чтобы присоединиться к "Арсеналу", который проводит свое предсезонное турне по Азии.

По информации BBC, Москера направляется в Сингапур с разрешения "Валенсии", которая находится на пороге заключения сделки с "Арсеналом". Сам Кристиан уже согласовал условия личного контракта с "канонирами".



21-летний испанец будет страховать пару основных центральных защитников "Арсенала" в лице Габриэля Магальяэса и Вильяма Салиба, а при необходимости сыграет справа в обороне, где "канониры" этим летом лишились Такехиро Томиясу.



Добавим, "Арсенал" сыграет в Сингапуре против "Милана" в среду и против "Ньюкасла" в воскресенье, после чего отправится в Гонконг ради дерби с "Тоттенхэмом".