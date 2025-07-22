"Лидс" приобрел Антона Штаха

Новичок Премьер-Лиги "Лидс" подтвердил приобретение полузащитника немецкого "Хоффенхайма" Антона Штаха.

Штах заключил с "Лидсом" контракт до 2029 года и стал шестым приобретением команды Даниэля Фарке с момента завоевания титула Чемпионшипа в минувшем сезоне.



По информации Sky Sports, 26-летний Штах, который сыграл два матча за сборную Германии, обошелся "Лидсу" в 17.4 млн. фунтов плюс бонусы.



В минувшем сезоне Бундеслиги Штах забил один гол и отдал две результативные передачи в 30 матчах Бундеслиги, что помогло "Хоффенхайму" занять 11-е место.



Преимущественно Штах действует на позиции опорного полузащитника, но может сыграть и в центре обороны.