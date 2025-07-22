МЮ дали возможность сделать предложение по Дьекерешу

"Манчестер Юнайтед" была предложена возможность заполучить нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

По информации журналиста Фабрицио Романо, возможность выдвинуть свое предложение предоставилась "Юнайтед" на днях, когда в португальской прессе появились слухи, что "красные дьяволы" перехватывают Дьекереша.



Такую возможность "Юнайтед" предложили посредники, близкие к "Спортингу", который никак не может договориться с "Арсеналом" о компенсации за 27-летнего шведа.



Однако позиция самого Дьекереша остается неизменной. Виктор хочет перейти только в "Арсенал" и готов сражаться за свою мечту.