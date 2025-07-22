МЮ дали возможность сделать предложение по Дьекерешу

Виктор Дьекереш "Манчестер Юнайтед" была предложена возможность заполучить нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

По информации журналиста Фабрицио Романо, возможность выдвинуть свое предложение предоставилась "Юнайтед" на днях, когда в португальской прессе появились слухи, что "красные дьяволы" перехватывают Дьекереша.

Такую возможность "Юнайтед" предложили посредники, близкие к "Спортингу", который никак не может договориться с "Арсеналом" о компенсации за 27-летнего шведа.

Однако позиция самого Дьекереша остается неизменной. Виктор хочет перейти только в "Арсенал" и готов сражаться за свою мечту.




Метки Арсенал, Дьекереш, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2025 11:00

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  1. tigerpool 22.07.2025 13:15 # tigerpool
    Однако позиция самого Дьекереша остается неизменной. Виктор хочет перейти только в "Арсенал" и готов сражаться за свою мечту.

    Ну заплатил бы 10 лямов со своего кармана, раз так сильно мечтает

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  2. ilovemanutd 22.07.2025 12:50 # ilovemanutd
    Хотелось бы увидеть, как он через пару безтрофейных лет в Арсенале будет проситься в Барселону, например. Но я думаю, что Арсенал реально может что-то серьезное выиграть, поэтому позлорадствовать не получится.

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  3. chop 22.07.2025 11:38 # chop
    надо уходить в муму, перспектив больше и времени тоже.

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  4. breadpeat 22.07.2025 11:03 # breadpeat
    если хочет в арсенал - то это конечно надо только в арсенал.. мягко говоря

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