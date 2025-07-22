МЮ дали возможность сделать предложение по Дьекерешу
"Манчестер Юнайтед" была предложена возможность заполучить нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.
По информации журналиста Фабрицио Романо, возможность выдвинуть свое предложение предоставилась "Юнайтед" на днях, когда в португальской прессе появились слухи, что "красные дьяволы" перехватывают Дьекереша.
Такую возможность "Юнайтед" предложили посредники, близкие к "Спортингу", который никак не может договориться с "Арсеналом" о компенсации за 27-летнего шведа.
Однако позиция самого Дьекереша остается неизменной. Виктор хочет перейти только в "Арсенал" и готов сражаться за свою мечту.
22.07.2025 11:00
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Однако позиция самого Дьекереша остается неизменной. Виктор хочет перейти только в "Арсенал" и готов сражаться за свою мечту.
Ну заплатил бы 10 лямов со своего кармана, раз так сильно мечтает
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Хотелось бы увидеть, как он через пару безтрофейных лет в Арсенале будет проситься в Барселону, например. Но я думаю, что Арсенал реально может что-то серьезное выиграть, поэтому позлорадствовать не получится.
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надо уходить в муму, перспектив больше и времени тоже.
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если хочет в арсенал - то это конечно надо только в арсенал.. мягко говоря
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