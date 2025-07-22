Эшли Янг: "Оправдания закончились для Аморима"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг считает, что для главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима закончились оправдания.

Возглавив "Юнайтед" в ноябре, Аморим финишировал в Премьер-Лиге на 15-м месте, а также упустил возможность скрасить этот ужасный сезон, проиграв финал Лиги Европы.



Однако сейчас у Аморима есть полноценный предсезоный период и трансферное окно, поэтому Янг предупреждает, что с началом новой кампании результаты "Юнайтед" должны резко улучшиться.



"Амориму было позволено работать в своей манере, используя свой стиль, свою тактику и формируя состав команды по своему желанию".



"Он не хотел переходить в то время, когда перешел. Он хотел быть здесь в начале нового сезона. Приходить посреди сезона всегда тяжело".



"Мы говорили, что ему нужно дать время. Сколько трансферных окон? А кто знает? Но ты должен установить порядки и наложить свой отпечаток, как только начнется новый сезон".



"Думаю, у него больше не может быть оправданий. Сейчас или никогда. Он у него есть возможность провести хорошую предсезонную подготовку и определить свой лучший состав".



"Будет интересно посмотреть, что случится после предсезонного периода", — сообщил Янг Sky Sports.