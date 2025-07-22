Эшли Янг: "Оправдания закончились для Аморима"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг считает, что для главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима закончились оправдания.
Возглавив "Юнайтед" в ноябре, Аморим финишировал в Премьер-Лиге на 15-м месте, а также упустил возможность скрасить этот ужасный сезон, проиграв финал Лиги Европы.
Однако сейчас у Аморима есть полноценный предсезоный период и трансферное окно, поэтому Янг предупреждает, что с началом новой кампании результаты "Юнайтед" должны резко улучшиться.
"Амориму было позволено работать в своей манере, используя свой стиль, свою тактику и формируя состав команды по своему желанию".
"Он не хотел переходить в то время, когда перешел. Он хотел быть здесь в начале нового сезона. Приходить посреди сезона всегда тяжело".
"Мы говорили, что ему нужно дать время. Сколько трансферных окон? А кто знает? Но ты должен установить порядки и наложить свой отпечаток, как только начнется новый сезон".
"Думаю, у него больше не может быть оправданий. Сейчас или никогда. Он у него есть возможность провести хорошую предсезонную подготовку и определить свой лучший состав".
"Будет интересно посмотреть, что случится после предсезонного периода", — сообщил Янг Sky Sports.
22.07.2025 10:00
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