"Челси" вернет Сарра в "Страсбур"
Защитник "Челси" Мамаду Сарр близок к возвращению во французский "Страсбур" на правах аренды.
"Челси" только в начале июня приобрел Сарра у "Страсбура" за 12 миллионов фунтов. Мамаду отправился с командой Энцо Марески на клубный Чемпионат Мира и даже вышел на замену против "Эсперанса" на групповом этапе.
Однако теперь, сообщает talkSPORT, Сарр возвращается в "Страсбур", где 19-летний француз провел 28 матчей в минувшем сезоне, утвердившись основным игроком.
Таким образом, "Челси" сохранит контроль над будущим Сарра и обеспечит Мамаду регулярной игровой практикой.
22.07.2025 09:00
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а зачем тратили 12 млн ? с финансами настолько всё хорошо?
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