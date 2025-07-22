"Челси" вернет Сарра в "Страсбур"

Мамаду Сарр Защитник "Челси" Мамаду Сарр близок к возвращению во французский "Страсбур" на правах аренды.

"Челси" только в начале июня приобрел Сарра у "Страсбура" за 12 миллионов фунтов. Мамаду отправился с командой Энцо Марески на клубный Чемпионат Мира и даже вышел на замену против "Эсперанса" на групповом этапе.

Однако теперь, сообщает talkSPORT, Сарр возвращается в "Страсбур", где 19-летний француз провел 28 матчей в минувшем сезоне, утвердившись основным игроком.

Таким образом, "Челси" сохранит контроль над будущим Сарра и обеспечит Мамаду регулярной игровой практикой.




Метки Сарр, Страсбур, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2025 09:00

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  1. blueswin 22.07.2025 09:36 # blueswin
    а зачем тратили 12 млн ? с финансами настолько всё хорошо?

    (ответить)

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