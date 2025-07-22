"Челси" вернет Сарра в "Страсбур"

Защитник "Челси" Мамаду Сарр близок к возвращению во французский "Страсбур" на правах аренды.

"Челси" только в начале июня приобрел Сарра у "Страсбура" за 12 миллионов фунтов. Мамаду отправился с командой Энцо Марески на клубный Чемпионат Мира и даже вышел на замену против "Эсперанса" на групповом этапе.



Однако теперь, сообщает talkSPORT, Сарр возвращается в "Страсбур", где 19-летний француз провел 28 матчей в минувшем сезоне, утвердившись основным игроком.



Таким образом, "Челси" сохранит контроль над будущим Сарра и обеспечит Мамаду регулярной игровой практикой.