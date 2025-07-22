Эступиньян близок к переходу в "Милан"
Крайний защитник "Брайтона" Первис Эступиньян близок к переходу в итальянский "Милан".
Ранее в июле появилась информация, что переговоры с лагерем Эступиньяна ведет "Манчестер Юнайтед", однако BBC ожидает, что Первис покинет Премьер-Лигу этим летом.
И хотя "Брайтон" отклонил стартовое предложение "Милана" по Эступиньяну, два клуба продолжили переговоры и сейчас находятся на пороге компромисса.
"Брайтон" ожидает выручить около 17 миллионов фунтов за 27-летнего эквадорца, чей контракт рассчитан до 2027 года.
"Брайтон" не собирается стоять у Эступиньяна на пути, потому что едва приобрел Максима Де Кейпера на позицию Первиса.
22.07.2025 08:00
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