Эступиньян близок к переходу в "Милан"

Крайний защитник "Брайтона" Первис Эступиньян близок к переходу в итальянский "Милан".

Ранее в июле появилась информация, что переговоры с лагерем Эступиньяна ведет "Манчестер Юнайтед", однако BBC ожидает, что Первис покинет Премьер-Лигу этим летом.



И хотя "Брайтон" отклонил стартовое предложение "Милана" по Эступиньяну, два клуба продолжили переговоры и сейчас находятся на пороге компромисса.



"Брайтон" ожидает выручить около 17 миллионов фунтов за 27-летнего эквадорца, чей контракт рассчитан до 2027 года.



"Брайтон" не собирается стоять у Эступиньяна на пути, потому что едва приобрел Максима Де Кейпера на позицию Первиса.