Эступиньян близок к переходу в "Милан"

Первис Эступиньян Крайний защитник "Брайтона" Первис Эступиньян близок к переходу в итальянский "Милан".

Ранее в июле появилась информация, что переговоры с лагерем Эступиньяна ведет "Манчестер Юнайтед", однако BBC ожидает, что Первис покинет Премьер-Лигу этим летом.

И хотя "Брайтон" отклонил стартовое предложение "Милана" по Эступиньяну, два клуба продолжили переговоры и сейчас находятся на пороге компромисса.

"Брайтон" ожидает выручить около 17 миллионов фунтов за 27-летнего эквадорца, чей контракт рассчитан до 2027 года.

"Брайтон" не собирается стоять у Эступиньяна на пути, потому что едва приобрел Максима Де Кейпера на позицию Первиса.




Метки Брайтон, Милан, Эступиньян

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2025 08:00

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