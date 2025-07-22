"Ньюкасл" обзавелся техническим директором

"Ньюкасл" объявил о назначении Сударшана Гопаладесикана на должность технического директора.

Гопаладесикан переходит в "Ньюкасл" из "Аталанты", где он трудился директором по футбольной разведке. При Сударшане итальянский клуб трижды финишировал в топ-5 Серии А, выиграл Лигу Европы и достиг финала Кубка Италии.



На "Сент-Джеймс Парк" Гопаладесикан будет отвечать за обработку футбольных данных и тесно работать с главным тренером Эдди Хау и его штабом, а также с департаментами медицины, аналитики, методологии и подбора персонала.



Гопаладесикан будет подчиняться новому спортивному директору, которого "Ньюкасл" все еще ищет после расставания с Полом Митчеллом.