"Ньюкасл" предложит новый контракт Ливраменто
"Ньюкасл" предложит своему защитнику Тино Ливраменто новый контракт на улучшенных условиях.
Ливраменто выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Саутгемптона" за 40 миллионов фунтов в сентябре 2023, заслужив репутацию одного из лучших правых защитников в Премьер-Лиге.
Своей игрок за "Ньюкасл" Ливраменто привлек внимание "Манчестер Сити", чей правый фланг обороны был оголен после ухода Кайла Уолкера.
Однако "Ньюкасл" надеется оградить Ливраменто от интереса "Сити" и этим летом сделает Тино предложение о новом шестилетнем контракте, который сделает 22-летнего англичанина одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде Эдди Хау.
Если до продажи Ливраменто все же дойдет, "Ньюкасл" собирается потребовать 65 миллионов фунтов в качестве компенсации.
22.07.2025 06:00
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С такой рожей и именем его надо в какой-нибудь американский криминальный фильм 70-х, 80-х, а не английский в футбол.
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