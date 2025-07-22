"Ньюкасл" предложит новый контракт Ливраменто

"Ньюкасл" предложит своему защитнику Тино Ливраменто новый контракт на улучшенных условиях.

Ливраменто выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Саутгемптона" за 40 миллионов фунтов в сентябре 2023, заслужив репутацию одного из лучших правых защитников в Премьер-Лиге.



Своей игрок за "Ньюкасл" Ливраменто привлек внимание "Манчестер Сити", чей правый фланг обороны был оголен после ухода Кайла Уолкера.



Однако "Ньюкасл" надеется оградить Ливраменто от интереса "Сити" и этим летом сделает Тино предложение о новом шестилетнем контракте, который сделает 22-летнего англичанина одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде Эдди Хау.



Если до продажи Ливраменто все же дойдет, "Ньюкасл" собирается потребовать 65 миллионов фунтов в качестве компенсации.