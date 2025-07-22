"Ньюкасл" предложит новый контракт Ливраменто

Тино Ливраменто "Ньюкасл" предложит своему защитнику Тино Ливраменто новый контракт на улучшенных условиях.

Ливраменто выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Саутгемптона" за 40 миллионов фунтов в сентябре 2023, заслужив репутацию одного из лучших правых защитников в Премьер-Лиге.

Своей игрок за "Ньюкасл" Ливраменто привлек внимание "Манчестер Сити", чей правый фланг обороны был оголен после ухода Кайла Уолкера.

Однако "Ньюкасл" надеется оградить Ливраменто от интереса "Сити" и этим летом сделает Тино предложение о новом шестилетнем контракте, который сделает 22-летнего англичанина одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде Эдди Хау.

Если до продажи Ливраменто все же дойдет, "Ньюкасл" собирается потребовать 65 миллионов фунтов в качестве компенсации.




Метки контракты, Ливраменто, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 391

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 22.07.2025 06:04 # high-malvern
    С такой рожей и именем его надо в какой-нибудь американский криминальный фильм 70-х, 80-х, а не английский в футбол.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: