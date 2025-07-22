"Юнайтед" готов начать переговоры по Эмилиано Мартинесу

"Манчестер Юнайтед" готов начать переговоры с "Астон Виллой" о покупке голкипера Эмилиано Мартинеса.

Первый номер "Юнайтед" Андре Онана не выразил никакого желания покинуть Манчестер после двух невыразительных сезонов, несмотря на интерес со стороны "Монако" и из Саудовской Аравии.



Но, едва вернувшись для предсезонной подготовки, Онана надорвал заднюю поверхность бедра и теперь пропустит старт новой кампании. Также главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим держит в уме тот факт, что зимой его основной голкипер уедет на Кубок Африки.



Поэтому "Юнайтед" все равно собирается пригласить нового голкипера, и Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что в этот уикенд боссы клуба с "Олд Траффорд" обсудили свои планы насчет Мартинеса как следующий шаг после приобретения Бриана Мбемо.



"Вилла" оценивает Мартинеса в 40 миллионов фунтов и не собирается отпускать Эмилиано в аренду, особенно к конкурентам по Премьер-Лиге. Поэтому, чтобы позволить себе 32-летнего аргентинца, "Юнайтед" придется избавиться от своего балласта.