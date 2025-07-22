"Юнайтед" готов начать переговоры по Эмилиано Мартинесу
"Манчестер Юнайтед" готов начать переговоры с "Астон Виллой" о покупке голкипера Эмилиано Мартинеса.
Первый номер "Юнайтед" Андре Онана не выразил никакого желания покинуть Манчестер после двух невыразительных сезонов, несмотря на интерес со стороны "Монако" и из Саудовской Аравии.
Но, едва вернувшись для предсезонной подготовки, Онана надорвал заднюю поверхность бедра и теперь пропустит старт новой кампании. Также главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим держит в уме тот факт, что зимой его основной голкипер уедет на Кубок Африки.
Поэтому "Юнайтед" все равно собирается пригласить нового голкипера, и Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что в этот уикенд боссы клуба с "Олд Траффорд" обсудили свои планы насчет Мартинеса как следующий шаг после приобретения Бриана Мбемо.
"Вилла" оценивает Мартинеса в 40 миллионов фунтов и не собирается отпускать Эмилиано в аренду, особенно к конкурентам по Премьер-Лиге. Поэтому, чтобы позволить себе 32-летнего аргентинца, "Юнайтед" придется избавиться от своего балласта.
22.07.2025 00:05
Просмотров: 404
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
эта дыра - уровень льориса. заебали уже с ним носиться
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий