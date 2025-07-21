"Юнайтед" приобрел Мбемо за 71 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо за 71 миллион фунтов.
Указанная сумма состоит из гарантированной части в 65 млн. фунтов, которые "Юнайтед" выплатит четырьмя траншами, и бонусов в 6 млн. фунтов.
Сам Мбемо подписал контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев, став третьим новичком "Юнайтед" этим летом после Матеуса Куньи и Диего Леона.
"Юнайтед" оформил переход Мбемо спустя семь недель со своего первого предложения по 25-летнему игроку сборной Камеруна.
Мбемо выступал за "Брентфорд" после своего перехода из "Труа" в 2019 году, забив 70 голов и отдав 51 результативную передачу в 232 матчах.
"Как только я узнал о возможности присоединиться к "Манчестер Юнайтед", я должен был использовать шанс перейти в клуб своей мечты, в команду, чью футболку я носил в детстве".
"Я всегда настроен быть лучше, чем я был вчера. Я знаю, что обладаю духом и характером для достижения следующего уровня здесь, а также для того, чтобы учиться у Рубена Аморима и играть вместе с игроками мирового уровня".
"Все рассказывали мне, какие условия здесь создают и насколько грандиозны здесь планы на будущее. Это огромный клуб с невероятными фанатами и стадионом, и мы действительно настроены сражаться за крупнейшие трофеи", — сообщил Мбемо.
21.07.2025 23:00
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Последние комментарии:
Смотрю, Всё Ругаетесь и занимаетесь не пойми чем, и Во Всём Опять виноват Михайло..??? И Вы Хотите сказать. что Вы болелы Футбола? Ребята Вам Не Стыдно глядя в сантехнику по утрам?
(ответить)
Всем ПривеД!!!!
(ответить)
08.04.2025 14:34 #
halamadrid94
P.S. с Ла Лигой неточно , но ЛЧ есть шанс ухватить. Единственная серьезная угроза - парижане.
Источник: https://fapl.ru/posts/114096/?c=1
20.07.2025 20:34 #
halamadrid94
Обоссыш. Я один из самых топовых прогнозистов тут.
Источник: https://fapl.ru/posts/116096/?c=1
21.07.2025 23:58
halamadrid94
В крайнем сезоне
Источник: https://fapl.ru/posts/116123/?c=1
Не знал, что крайняя плоть мамбета умеет разговаривать. Отслоилась во время мочеиспускания?
(ответить)
Все что нужно знать о конченных отбитых пенсах:
Собирают на тупости , а когда их ставят на место по фактам, дают заднюю и скулят про рофл и сарказм. По ходу всего этого танцуют под золотым дождём. Уахахахаха
(ответить)
Это кто
(ответить)
21.07.2025 23:58
halamadrid94
В крайнем сезоне
Источник: https://fapl.ru/posts/116123/?c=1
Ловите отбитого долбаёба, использующего "крайний" в отношении сезона. Ну что за жёлтый обрезок этот ерсеин.
(ответить)
есть 2 вердикта по халяпедриду, один из них сто процентный.
1) халяпедрид абсолютное тупейший далбаеб, который ваще не высекает где тролинг, где сарказм, а где реальные размышления юзеров о том или ином
2) смотрите вариант 1
(ответить)
skydreams
ой блять у тебя и Тчуамени топ опорник) более отбитых фанов, которые не могут адекватно на вещи смотреть, чем фаны среала, ещё поискать надо. перейдет твой Родриго в АПЛ и обосрется, будет второй Каземиро, которого не могут никому сбагрить, так как личка огроменная. клубы АПЛ уже не такие дураки как раньше, так бы уже подписали его, учитывая, что он вообще нахуй не всрался Алонсо. каждый год деградирует, а всё ещё супер перспективный. Тео Уолкотт 2.0
(ответить)
21.07.2025 23:58
halamadrid94
Уахахахаха. Сейчас бы пиздеть про отбитых фанов, когда для самих пенсов "Кайседа - лючий аполник мила". Не смеши , скуфик. Тчуамени - один из лучших, это точно. На хуя вертел все Баварии и Сити , когда брал ЛЧ. Что то ты тогда помалкивал. В крайнем сезоне не особо проявил себя, потому что затыкал дыру в центре обороны. На своей позиции без двух пассажиров впереди он очень хорош. Каземиро в прайме ссал на всех опорников мира. Его бесчисленные титулы говорят сами за себя. Можешь завидовать сколько угодно , но это факт. Перес продал его вовремя, потому что бразил, как и почти все его соотечественники , потерял мотивацию и поехал за баблом в МЮ. А про Родриго вообще смех. До того у пенсопитеков попаболь от него , что обсирают в комментах. Знатно в свое время унижал членси , этого не отнять. Более предвзятых фанатов чем болельщики щольсбери найти невозможно.
Источник: https://fapl.ru/posts/116114/?c=1
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Походу Скуфдримс пил из одного писуара с ротуриком. Раньше хоть иногда выдавал что-то адекватное, а теперь совсем поплыл болезный. Уахахахаха
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даже зеки дебилизовались)))))
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орууууууу
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Лошадь и осел встречаются в баре. Ну, разговорились, подружились, напились, туда–сюда, в общем, лошадь приглашает осла к себе. Они приходят, а у лошади по всем стенам висят фотографии, как лошадь выигрывает Дерби, Бридерс Кап, Всемирный кубок Дубая... В общем, самые крутые скачки.
Лошадь там чего–то рассказывает, мол, вот она там выиграла, сям второе место... Короче, переспали. Расходятся с утра и осёл вежливо предлагает на следующих выходных лошади приехать к нему. Лошадь соглашается, осел весь в восторге, но по дороге домой начинает паниковать, думая, как ему впечатлить эту чемпионскую лошадь.
В общем, залетает он в зоопарк, запрыгивает в вольер с зебрами и фоткается с ними. Наступают выходные, лошадь приходит к ослу, там такой скромный сарайчик и огромная фотография осла с зебрами зебры на стене, чертовски огромная, занимающая всю стену, "Что это?" — говорит лошадь, "Да, это ничего, не важно", — говорит осел, "Нет, расскажи мне, я хочу знать", — говорит лошадь. Осёл долго отнекивается и в конце концов говорит: "Ну, ладно, я не хотел тебе рассказывать, чтобы не хвастать. Чтобы ты любила меня за то, какой я есть сейчас... Просто раньше я играл за Ювентус."
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