"Юнайтед" приобрел Мбемо за 71 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо за 71 миллион фунтов.

Указанная сумма состоит из гарантированной части в 65 млн. фунтов, которые "Юнайтед" выплатит четырьмя траншами, и бонусов в 6 млн. фунтов.



Сам Мбемо подписал контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев, став третьим новичком "Юнайтед" этим летом после Матеуса Куньи и Диего Леона.



"Юнайтед" оформил переход Мбемо спустя семь недель со своего первого предложения по 25-летнему игроку сборной Камеруна.



Мбемо выступал за "Брентфорд" после своего перехода из "Труа" в 2019 году, забив 70 голов и отдав 51 результативную передачу в 232 матчах.



"Как только я узнал о возможности присоединиться к "Манчестер Юнайтед", я должен был использовать шанс перейти в клуб своей мечты, в команду, чью футболку я носил в детстве".



"Я всегда настроен быть лучше, чем я был вчера. Я знаю, что обладаю духом и характером для достижения следующего уровня здесь, а также для того, чтобы учиться у Рубена Аморима и играть вместе с игроками мирового уровня".



"Все рассказывали мне, какие условия здесь создают и насколько грандиозны здесь планы на будущее. Это огромный клуб с невероятными фанатами и стадионом, и мы действительно настроены сражаться за крупнейшие трофеи", — сообщил Мбемо.



