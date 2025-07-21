Артета: "У Субименди было много других возможностей"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что у его полузащитника Мартина Субименди хватало других вариантов для продолжения карьеры, помимо "канониров".

Отвергнув "Ливерпуль" прошлым летом, спустя год Субименди все же покинул родной "Реал Сосьедад" и перешел в "Арсенал".



Артета гордится тем, что Субименди выбрал именно "Арсенал", и Микель чувствует, что его соотечественник сможет многое дать команде.



"Это был длинный, длинный процесс. У него было много возможностей, куда он мог отправиться, но хорошая новость в том, что у нас удивительный клуб, и каждый хочет перейти сюда. Он отклонил ряд очень хороших возможностей, чтобы перейти к нам, и он производит очень сильное впечатление".



"Думаю, все все под большим впечатлением от того, что наблюдали последние 7-10 дней, потому что, наблюдая за игроком на ежедневной основе, ты видишь его характер, его личные качества, его интеллект, а также то, что он даст команде, и мы испытываем большой восторг насчет этого", — цитирует Артету Sky Sports.