"Челси" начал переговоры с Хави Симонсом

"Челси" начал переговоры с атакующим полузащитником немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонса.

Симонс дал ясно понять своему клубу, что хочет покинуть Лейпциг этим летом. Среди претендентов на Хави значатся "Арсенал" и "Бавария".



Однако Sky Sport Germany утверждает, что в данный момент наиболее конкретным вариантом для Симонса является "Челси", причем "синие" уже общаются с агентом 22-летнего голландца.



"Челси" хочет сразу понять, сможет ли договориться с Симонсом, но на радаре у "синих" есть и другие атакующие игроки, включая Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед", Моргана Роджерса из "Астон Виллы" и Фермина Лопеса из "Барселоны".



Но перед приглашением очередного новичка "Челси" сперва нужно расчистить место. Сделать это "синие" могут с помощью продажи Кристофера Нкунку или Жоау Фелиша.