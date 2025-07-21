"Тоттенхэм" сохраняет интерес к Гехи
"Тоттенхэм" сохраняет интерес к защитнику "Криста Пэлас" Марку Гехи.
"Тоттенхэм" пытался заполучить Гехи еще в январе, когда "Пэлас" отклонил предложение "шпор" о покупке Марка.
По информации The Telegraph, 25-летний игрок сборной Англии остается на радаре у "Тоттенхэма", несмотря на конкуренцию со стороны "Ливерпуля".
Заинтересованные клубы прекрасно осведомлены, что у Гехи остается один год по контракту, и Марк не собирается продлевать сотрудничество с "Пэлас".
Стоит отметить, что новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк не испытывает дефицита среди центральных защитников. На этой позиции у "шпор" могут сыграть Кристиан Ромеро, Микки Ван де Вен, Кевин Дансо, Раду Дрэгушин, Бен Дэвис и Арчи Грей.
21.07.2025 20:00
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