"Тоттенхэм" сохраняет интерес к Гехи

"Тоттенхэм" сохраняет интерес к защитнику "Криста Пэлас" Марку Гехи.

"Тоттенхэм" пытался заполучить Гехи еще в январе, когда "Пэлас" отклонил предложение "шпор" о покупке Марка.



По информации The Telegraph, 25-летний игрок сборной Англии остается на радаре у "Тоттенхэма", несмотря на конкуренцию со стороны "Ливерпуля".



Заинтересованные клубы прекрасно осведомлены, что у Гехи остается один год по контракту, и Марк не собирается продлевать сотрудничество с "Пэлас".



Стоит отметить, что новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк не испытывает дефицита среди центральных защитников. На этой позиции у "шпор" могут сыграть Кристиан Ромеро, Микки Ван де Вен, Кевин Дансо, Раду Дрэгушин, Бен Дэвис и Арчи Грей.