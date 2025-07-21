"Челси" хочет 80-100 млн. фунтов за Джексона
"Челси" хочет 80-100 миллионов фунтов за своего нападающего Николаса Джексона, одним из претендентов на которого является "Манчестер Юнайтед".
Последние месяцы Джексон демонстрировал ощутимый спад в плане результативности и схлопотал две красные карточки. Вдобавок недавно "Челси" приобрел двух новых нападающих в лице Жоао Педро и Лиама Делапа.
По информации Sky Sports, ситуация Джексона привлекла внимание ряда клубов в Европе и Саудовской Аравии, но "Челси" не спешит продавать Николаса, у которого остается восемь лет по контракту.
В данный момент "Ливерпуль" покупает Уго Экитике за 79 млн. фунтов, и "Челси" собирается использовать трансфер нападающего "Айнтрахта" как ориентир.
В последние два сезона показатели результативности Джексона во внутреннем чемпионате были выше, чем у Экитике, отсюда и наценка со стороны "Челси".
21.07.2025 19:00
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Последние комментарии:
у агентов видимо новые проги какие-то и они знают больше нас
хотя Боули уже показал что по сотке можно норм полен напокупать и потом гордиться товарняком за 3 года
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это не Дрогба....
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в Арсенал значит)
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Гейгуннерам же нап нужен.
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Ну, по сути правильно, Этикетка ничего не показала в Бундесе даже и за 80 берут, а тут чел в АПЛ уже прогрет.
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"восемь лет по контракту" ебануться
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пхахахахахахаахахах, оставляем гарначо
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Уахпахап, игрок уровня брайтон сити и цена красная ему 40
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