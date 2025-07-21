"Челси" хочет 80-100 млн. фунтов за Джексона

Николас Джексон "Челси" хочет 80-100 миллионов фунтов за своего нападающего Николаса Джексона, одним из претендентов на которого является "Манчестер Юнайтед".

Последние месяцы Джексон демонстрировал ощутимый спад в плане результативности и схлопотал две красные карточки. Вдобавок недавно "Челси" приобрел двух новых нападающих в лице Жоао Педро и Лиама Делапа.

По информации Sky Sports, ситуация Джексона привлекла внимание ряда клубов в Европе и Саудовской Аравии, но "Челси" не спешит продавать Николаса, у которого остается восемь лет по контракту.

В данный момент "Ливерпуль" покупает Уго Экитике за 79 млн. фунтов, и "Челси" собирается использовать трансфер нападающего "Айнтрахта" как ориентир.

В последние два сезона показатели результативности Джексона во внутреннем чемпионате были выше, чем у Экитике, отсюда и наценка со стороны "Челси".




Метки Джексон, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 19:00

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  1. gameboy 21.07.2025 21:29 # gameboy
    у агентов видимо новые проги какие-то и они знают больше нас

    хотя Боули уже показал что по сотке можно норм полен напокупать и потом гордиться товарняком за 3 года

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  2. kojan 21.07.2025 20:54 # kojan
    это не Дрогба....

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  3. vals1702 21.07.2025 19:55 # vals1702
    в Арсенал значит)

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  4. chelsea88 21.07.2025 19:27 # chelsea88
    Гейгуннерам же нап нужен.

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  5. akado 21.07.2025 19:26 # akado
    Ну, по сути правильно, Этикетка ничего не показала в Бундесе даже и за 80 берут, а тут чел в АПЛ уже прогрет.

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  6. quickelf 21.07.2025 19:25 # quickelf
    "восемь лет по контракту" ебануться

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  7. smokekush 21.07.2025 19:11 # smokekush
    пхахахахахахаахахах, оставляем гарначо

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  8. quavo 21.07.2025 19:08 # quavo
    Уахпахап, игрок уровня брайтон сити и цена красная ему 40

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