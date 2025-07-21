"Челси" хочет 80-100 млн. фунтов за Джексона

"Челси" хочет 80-100 миллионов фунтов за своего нападающего Николаса Джексона, одним из претендентов на которого является "Манчестер Юнайтед".

Последние месяцы Джексон демонстрировал ощутимый спад в плане результативности и схлопотал две красные карточки. Вдобавок недавно "Челси" приобрел двух новых нападающих в лице Жоао Педро и Лиама Делапа.



По информации Sky Sports, ситуация Джексона привлекла внимание ряда клубов в Европе и Саудовской Аравии, но "Челси" не спешит продавать Николаса, у которого остается восемь лет по контракту.



В данный момент "Ливерпуль" покупает Уго Экитике за 79 млн. фунтов, и "Челси" собирается использовать трансфер нападающего "Айнтрахта" как ориентир.



В последние два сезона показатели результативности Джексона во внутреннем чемпионате были выше, чем у Экитике, отсюда и наценка со стороны "Челси".