"Барселона" сможет выкупить Рэшфорда за 26 млн. фунтов

Стала известна сумма, за которую испанская "Барселона" сможет выкупить нападающего "Манчестер Юнайтед" после сезона аренды.

Только накануне вечером отправившись в Испанию на частном самолете, к настоящему моменту Рэшфорд уже прошел медобследование в "Барселоне".



Уже в среду "Барселона" собирается представить Рэшфорда в качестве своего игрока. Маркус присоединится к каталонскому клубу на правах аренды с опцией выкупа.



По информации Sky Sports, следующим летом "Барселона" — при желании — сможет выкупить Рэшфорда примерно за 26 миллионов фунтов (30 млн. евро).



При этом весь сезон 2025/26 "Барселона" будет целиком платить зарплату 27-летнего англичанина.