"Барселона" сможет выкупить Рэшфорда за 26 млн. фунтов

Маркус Рэшфорд Стала известна сумма, за которую испанская "Барселона" сможет выкупить нападающего "Манчестер Юнайтед" после сезона аренды.

Только накануне вечером отправившись в Испанию на частном самолете, к настоящему моменту Рэшфорд уже прошел медобследование в "Барселоне".

Уже в среду "Барселона" собирается представить Рэшфорда в качестве своего игрока. Маркус присоединится к каталонскому клубу на правах аренды с опцией выкупа.

По информации Sky Sports, следующим летом "Барселона" — при желании — сможет выкупить Рэшфорда примерно за 26 миллионов фунтов (30 млн. евро).

При этом весь сезон 2025/26 "Барселона" будет целиком платить зарплату 27-летнего англичанина.




Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 18:00

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