Артета не закончил с летними приобретениями
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет совершить больше приобретений до закрытия летнего трансферного окна.
Этим летом "Арсенал" уже получил ощутимое усиление, купив Кепу Аррисабалагу, Кристиана Нергора, Мартина Субименди и Нони Мадуэке. Также на подходе Кристиан Москера и Виктор Дьекереш.
Однако Артете по-прежнему хочется, чтобы у "Арсенала" было больше игроков — и лучше.
"До закрытия трансферного окна остается время, и мы все еще ищем. У нас есть дефицит игроков в количественном отношении, нам нужно улучшить глубину и качество состава. Мы постоянно ищем возможности на рынке. А пока это не случится, нужно сосредоточиться на имеющихся игроках, и я очень доволен тем, что наблюдал в последние 10-15 дней".
"Это как снова потрясти плодовое дерево. Новые лица, новый восторг, новая энергия. Мы уже подписали очень важных игроков. Думаю, каждый чувствует, что мы достигли новых высот, и именно к этому мы стремимся", — цитирует Артету ESPN.
21.07.2025 17:00
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Ну правильно, вон еще сколько бесполезных игроков у пенсов
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Всех порвём, всех.
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