Погба раскритиковал МЮ за уход Рэшфорда

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал "безумием" решение "красных дьяволов" отказаться от нападающего Маркуса Рэшфорда.

Сейчас Рэшфорд завершает свой трансфер в "Барселону" на правах аренды с опцией выкупа. "Юнайтед" явно подталкивал Маркуса к уходу, забрав его игровой номер и заставив тренироваться отдельно от команды.



По мнению Погба, "Барселоне" крупно повезло воспользоваться этой ситуацией, а вот "Юнайтед", напротив, понесет большую потерю.



"Это безумие, но я рад за него, потому что они ("Юнайтед") забрали его номер. "Манчестер Юнайтед" теряет отличного игрока. Им не повезло".



"Если честно, это замечательно для "Барселоны". О "Юнайтед" я даже не говорю, потому что они купили ряд новых игроков, и новый тренер хочет делать дела по-своему".



"Я бы не сказал, что Аморим виноват в этом или что он в кого-то не верит. Ему нужно побеждать. Если он не будет побеждать, его уволят", — цитирует Погба Evening Standard.