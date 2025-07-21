Погба раскритиковал МЮ за уход Рэшфорда

Поль Погба и Маркус Рэшфорд Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал "безумием" решение "красных дьяволов" отказаться от нападающего Маркуса Рэшфорда.

Сейчас Рэшфорд завершает свой трансфер в "Барселону" на правах аренды с опцией выкупа. "Юнайтед" явно подталкивал Маркуса к уходу, забрав его игровой номер и заставив тренироваться отдельно от команды.

По мнению Погба, "Барселоне" крупно повезло воспользоваться этой ситуацией, а вот "Юнайтед", напротив, понесет большую потерю.

"Это безумие, но я рад за него, потому что они ("Юнайтед") забрали его номер. "Манчестер Юнайтед" теряет отличного игрока. Им не повезло".

"Если честно, это замечательно для "Барселоны". О "Юнайтед" я даже не говорю, потому что они купили ряд новых игроков, и новый тренер хочет делать дела по-своему".

"Я бы не сказал, что Аморим виноват в этом или что он в кого-то не верит. Ему нужно побеждать. Если он не будет побеждать, его уволят", — цитирует Погба Evening Standard.




Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Погба, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 942

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  1. redstyle 21.07.2025 17:55 # redstyle
    Пиздец как же он нагнул юнайдет на 400К в неделю)

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  2. quavo 21.07.2025 16:36 # quavo
    Два говна ебаных

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