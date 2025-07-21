Новая выездная форма "Арсенала" на сезон 2025/26 (ФОТО)

"Арсенал" презентовал свою новую выездную форму на сезон 2025/26 от Adidas.

Новая выездная форма "Арсенала" выполнена в дизайне "удара молнии", что является отсылкой к популярному комплекту из сезона 1995/96.



Дополняют форму металлические детали, а также три красные полосы вдоль рукавов.



Команда Микеля Артеты впервые примерит новую выездную форму во время предсезонного турне по Азии.















