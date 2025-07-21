Новая выездная форма "Арсенала" на сезон 2025/26 (ФОТО)

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2025/26 "Арсенал" презентовал свою новую выездную форму на сезон 2025/26 от Adidas.

Новая выездная форма "Арсенала" выполнена в дизайне "удара молнии", что является отсылкой к популярному комплекту из сезона 1995/96.

Дополняют форму металлические детали, а также три красные полосы вдоль рукавов.

Команда Микеля Артеты впервые примерит новую выездную форму во время предсезонного турне по Азии.

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2025/26




Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1019

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Последние комментарии:




  1. theo-zm 21.07.2025 17:59 # theo-zm
    Для выезда пойдёт

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  2. ska-skvo 21.07.2025 17:45 # ska-skvo
    Гуано

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  3. vagifspurs 21.07.2025 17:34 # vagifspurs
    Внатуре дерьмо

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  4. vyrentz 21.07.2025 16:48 # vyrentz
    какое-то пинсовое гавнецо

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  5. kukuku 21.07.2025 15:57 # kukuku
    Ну и гавнище

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  6. redwhitegun 21.07.2025 15:47 # redwhitegun
    Хуя тут ценители моды хай разинули) Небось в монтенаполеоне одеваетесь?)

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  7. ilovemanutd 21.07.2025 15:47 # ilovemanutd
    Где живёт дизайнер? Я ему ща е*ало пойду бить

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  8. lpool14 21.07.2025 15:44 # lpool14
    мало того что Арсенал закупает остатки за Челси, теперь и донашивать одежду будет за Челси?

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  9. closer 21.07.2025 15:14 # closer
    Реплика с черкизона

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  10. evolut1on 21.07.2025 15:09 # evolut1on
    Отвратительно.. Адидас вообще шляпу какую-то штампует каждый год.

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