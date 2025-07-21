Новая выездная форма "Арсенала" на сезон 2025/26 (ФОТО)
"Арсенал" презентовал свою новую выездную форму на сезон 2025/26 от Adidas.
Новая выездная форма "Арсенала" выполнена в дизайне "удара молнии", что является отсылкой к популярному комплекту из сезона 1995/96.
Дополняют форму металлические детали, а также три красные полосы вдоль рукавов.
Команда Микеля Артеты впервые примерит новую выездную форму во время предсезонного турне по Азии.
21.07.2025 15:00
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Для выезда пойдёт
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Гуано
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Внатуре дерьмо
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какое-то пинсовое гавнецо
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Ну и гавнище
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Хуя тут ценители моды хай разинули) Небось в монтенаполеоне одеваетесь?)
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Где живёт дизайнер? Я ему ща е*ало пойду бить
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мало того что Арсенал закупает остатки за Челси, теперь и донашивать одежду будет за Челси?
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Реплика с черкизона
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Отвратительно.. Адидас вообще шляпу какую-то штампует каждый год.
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