"Ливерпуль" полностью согласовал покупку Экитике за 79 млн. фунтов

Уго Экитике "Ливерпуль" полностью согласовал приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Как сообщают Sky Sports и The Athletic, "Айнтрахт" гарантированно получит за Экитике 69 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.

Чтобы совпали условия для выплаты бонусов, успех должен сопутствовать и лично Экитике, и "Ливерпулю" в целом.

Позже на этой неделе Экитике прибудет в расположение "Ливерпуля", чтобы пройти медобследование и подписать шестилетний контракт, условия которого он уже согласовал.

Ранее Экитике интересовался "Ньюкасл", даже выдвинув свое предложение в 70 млн. фунтов, но 23-летний француз всегда рассматривал "Ливерпуль" своим приоритетным направлением.

Покупка Экитике поможет "Ливерпулю" справиться с трагической утратой Диогу Жоты и быть готовым на случай ухода Дарвина Нуньеса или Луиса Диаса.

В минувшем сезоне, своем первом и единственном полном во Франкфурте, Экитике забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.




Метки Айнтрахт, Ливерпуль, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2771

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mafia 21.07.2025 18:35 # mafia
    РОССИЯ

    ПУТИН

    ЛИВЕРПУЛЬ


    Сила. Власть. Величие

    (ответить)

  2. hachidlo 21.07.2025 18:17 # hachidlo
    Это же если введут визовый режим с Азербайджаном, то лысая, очкастая, грязная чурка микки-гусейнович уже никогда не встретится со своим любовником волосатой, грязной чуркой мурадом, сидящем в кромешной тьме и согревающегося от любви к армяшке.

    (ответить)

  3. bembo 21.07.2025 18:11 # bembo
    вот скажите, как не любить этот клуб?
    Я ЛЮБЛЮ ЧЕЛСИ!

    (ответить)

  4. be-line 21.07.2025 18:08 # be-line
    В Москве задержали азербайджанскую ОПГ, занимавшуюся незаконной миграцией.

    Были задержаны четверо граждан России, уроженцев Азербайджана, в возрасте от 34 до 62 лет. Они делали фейковые патенты и поддельные миграционные карты, по которым мигранты могли находиться в России до 90 дней.

    Щемят чурок!

    (ответить)

  5. be-line 21.07.2025 18:06 # be-line
    – Давай адын на адын. Ты за базар ответишь?

    Ничего особенного, обыденная ситуация для России. Очередные бородатые опускают представителей МВД, пока те стоят и терпят.

    Более того: бородатые сейчас хвастливо выкладывают это в свои инстаграмы.

    Может хотя бы после моего поста найдутся сотрудники, которые преподнесут урок этим Тамерланам.

    Поздняков. Подписаться

    (ответить)

  6. skydreams 21.07.2025 17:47 # skydreams
    Чунцинский всемирный финансовый центр в Китае преобразился в цвета "Челси", в честь победы "синих" в Клубном Чемпионате Мира



    неделя прошла, а до сих пор чемпионство ЧЕЛСИ на чемпионате лучших команд планеты - тема номер 1!

    (ответить)

  7. imf-tau 21.07.2025 17:45 # imf-tau
    Сегодня чет опять псиной на фапле воняет.

    (ответить)

  8. memfis63 21.07.2025 17:30 # memfis63
    Куда не плюнь попадешь в бембо, а он в ответ начнет рассказывать про какой-то клубный трофей в межсезонье... что за турнир хоть расскажите!?

    (ответить)

  9. bembo 21.07.2025 17:10 # bembo
    от потенциального трансфера симонса в челсей походу порветься только супец)

    честно говоря нейтрально отношусь. Ну будет и будет, не будет и пох.

    (ответить)

  10. narcot 21.07.2025 16:57 # narcot
    134 ляма ФУНТОВ на трансферы из чепухалси при ротете. НИКИТА, ты доволен?

    (ответить)

  11. sellman 21.07.2025 16:51 # sellman
    По информации Плеттенберга, «Челси» начал общаться с представителями Хави Симонса. Пока только общаются с игроком и предлагают проект клуба. Если Хави даст добро, начнется общение между клубами.

    А вот и топовые новости подъехали. Прямая замена Палмеру, может играть в центре и с обеих сторон.

    Братишечки, умеют ИМПЕРАТОРЫ огонечка на ТО поддать! Ждем Хави в стане ЧЕМПИОНОВ МИРА!

    (ответить)

  12. hunter022 21.07.2025 16:51 # hunter022
    «Спасибо за подсказку»: Во время ночной атаки по Киеву прилет пришелся по цеху сборки БПЛА, который посещал спецпосланник США

    &#9642;В Киеве ночью был зафиксирован прилёт по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов. Этот объект, как сообщается, несколько дней назад посетил спецпосланник США Кит Келлог.
    &#9642;Об этом заявил покинувший Украину нардеп Дмитрук.

    Хохлы необучаемы,в который раз одно и тоже.

    (ответить)

  13. memfis63 21.07.2025 16:34 # memfis63
    Еще не прошел срок который Трамп выделил на е6ку хохлов?

    (ответить)

  14. thegodfather 21.07.2025 16:11 # thegodfather
    «Атлетико» и «Челси» продолжают переговоры по Вейге

    Было два бида, последнее – 35 млн евро + бонусы.

    Бизнескарси нахооой, оруууу

    (ответить)

  15. thegodfather 21.07.2025 16:02 # thegodfather
    Кто выпустил ержана из будки!?

    (ответить)

  16. halamadrid94 21.07.2025 15:52 # halamadrid94
    "Ливерпуль" купит Родриго у "Реала", если потеряет Луиса Диаса.

    По информации L`Equipe, английский "Ливерпуль" определился со сменщиком колумбийского вингера Луиса Диаса, если тот все же покинет клуб этим летом. "Красные" сделают предложение крайнему форварду "Реала" Родриго, который также недоволен своем положением в клубе, как и Диас.

    Напомним, что на данный момент чемпионы Англии сосредоточены на переходах Юго Экитике из "Айнтрахта" и Александера Исака из "Ньюкасла", но вариант со шведским нападающим "сорок" может не срастись из-за финансовых несостыковок.

    Что же касается Родриго, то он будет стоить 90-100 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии отыграл за мадридцев 30 матчей в рамках Примеры, отметившись 6 забитыми мячами.

    (ответить)

  17. halamadrid94 21.07.2025 15:50 # halamadrid94
    Мадридский "Реал" обновил собственный рекорд по доходам за сезон.

    Мадридский "Реал" обновил свой рекорд по доходам среди футбольных клубов за один сезон, который ранее и принадлежал "Королевскому клубу". Как сообщат официальный сайт "Реала", выручка за сезон-2024/25 без учёта трансферов футболистов составила 1,185 млрд евро. "Реал" стал первым клубом, который сумел заработать больше одного миллиарда евро за сезон.
    ___________________________________________________________________
    Вот это РЕАЛьно бизнескар нахуй

    Источник: https://fapl.ru/posts/116106/?c=1

    (ответить)

  18. b84 21.07.2025 15:47 # b84
    ИНША!!!

    (ответить)

  19. narcot 21.07.2025 15:46 # narcot
    меська обогнал пеналду по голам без учета пенок)) и после этого писоржан будет говорит, что португей не пеналду?))

    (ответить)

  20. division 21.07.2025 15:45 # division
    В итоге лузерпуль потратил 300+ на трансферы и при этом не купил ни одного топ игрока, лол

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: