"Ливерпуль" полностью согласовал покупку Экитике за 79 млн. фунтов
"Ливерпуль" полностью согласовал приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.
Как сообщают Sky Sports и The Athletic, "Айнтрахт" гарантированно получит за Экитике 69 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.
Чтобы совпали условия для выплаты бонусов, успех должен сопутствовать и лично Экитике, и "Ливерпулю" в целом.
Позже на этой неделе Экитике прибудет в расположение "Ливерпуля", чтобы пройти медобследование и подписать шестилетний контракт, условия которого он уже согласовал.
Ранее Экитике интересовался "Ньюкасл", даже выдвинув свое предложение в 70 млн. фунтов, но 23-летний француз всегда рассматривал "Ливерпуль" своим приоритетным направлением.
Покупка Экитике поможет "Ливерпулю" справиться с трагической утратой Диогу Жоты и быть готовым на случай ухода Дарвина Нуньеса или Луиса Диаса.
В минувшем сезоне, своем первом и единственном полном во Франкфурте, Экитике забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.
21.07.2025 14:00
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РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
Сила. Власть. Величие
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Это же если введут визовый режим с Азербайджаном, то лысая, очкастая, грязная чурка микки-гусейнович уже никогда не встретится со своим любовником волосатой, грязной чуркой мурадом, сидящем в кромешной тьме и согревающегося от любви к армяшке.
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вот скажите, как не любить этот клуб?
Я ЛЮБЛЮ ЧЕЛСИ!
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В Москве задержали азербайджанскую ОПГ, занимавшуюся незаконной миграцией.
Были задержаны четверо граждан России, уроженцев Азербайджана, в возрасте от 34 до 62 лет. Они делали фейковые патенты и поддельные миграционные карты, по которым мигранты могли находиться в России до 90 дней.
Щемят чурок!
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– Давай адын на адын. Ты за базар ответишь?
Ничего особенного, обыденная ситуация для России. Очередные бородатые опускают представителей МВД, пока те стоят и терпят.
Более того: бородатые сейчас хвастливо выкладывают это в свои инстаграмы.
Может хотя бы после моего поста найдутся сотрудники, которые преподнесут урок этим Тамерланам.
Поздняков. Подписаться
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Чунцинский всемирный финансовый центр в Китае преобразился в цвета "Челси", в честь победы "синих" в Клубном Чемпионате Мира
неделя прошла, а до сих пор чемпионство ЧЕЛСИ на чемпионате лучших команд планеты - тема номер 1!
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Сегодня чет опять псиной на фапле воняет.
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Куда не плюнь попадешь в бембо, а он в ответ начнет рассказывать про какой-то клубный трофей в межсезонье... что за турнир хоть расскажите!?
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от потенциального трансфера симонса в челсей походу порветься только супец)
честно говоря нейтрально отношусь. Ну будет и будет, не будет и пох.
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134 ляма ФУНТОВ на трансферы из чепухалси при ротете. НИКИТА, ты доволен?
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По информации Плеттенберга, «Челси» начал общаться с представителями Хави Симонса. Пока только общаются с игроком и предлагают проект клуба. Если Хави даст добро, начнется общение между клубами.
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"Ливерпуль" купит Родриго у "Реала", если потеряет Луиса Диаса.
По информации L`Equipe, английский "Ливерпуль" определился со сменщиком колумбийского вингера Луиса Диаса, если тот все же покинет клуб этим летом. "Красные" сделают предложение крайнему форварду "Реала" Родриго, который также недоволен своем положением в клубе, как и Диас.
Напомним, что на данный момент чемпионы Англии сосредоточены на переходах Юго Экитике из "Айнтрахта" и Александера Исака из "Ньюкасла", но вариант со шведским нападающим "сорок" может не срастись из-за финансовых несостыковок.
Что же касается Родриго, то он будет стоить 90-100 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии отыграл за мадридцев 30 матчей в рамках Примеры, отметившись 6 забитыми мячами.
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Мадридский "Реал" обновил собственный рекорд по доходам за сезон.
Мадридский "Реал" обновил свой рекорд по доходам среди футбольных клубов за один сезон, который ранее и принадлежал "Королевскому клубу". Как сообщат официальный сайт "Реала", выручка за сезон-2024/25 без учёта трансферов футболистов составила 1,185 млрд евро. "Реал" стал первым клубом, который сумел заработать больше одного миллиарда евро за сезон.
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Вот это РЕАЛьно бизнескар нахуй
Источник: https://fapl.ru/posts/116106/?c=1
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ИНША!!!
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меська обогнал пеналду по голам без учета пенок)) и после этого писоржан будет говорит, что португей не пеналду?))
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В итоге лузерпуль потратил 300+ на трансферы и при этом не купил ни одного топ игрока, лол
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