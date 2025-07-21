"Ливерпуль" полностью согласовал покупку Экитике за 79 млн. фунтов

"Ливерпуль" полностью согласовал приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Как сообщают Sky Sports и The Athletic, "Айнтрахт" гарантированно получит за Экитике 69 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.



Чтобы совпали условия для выплаты бонусов, успех должен сопутствовать и лично Экитике, и "Ливерпулю" в целом.



Позже на этой неделе Экитике прибудет в расположение "Ливерпуля", чтобы пройти медобследование и подписать шестилетний контракт, условия которого он уже согласовал.



Ранее Экитике интересовался "Ньюкасл", даже выдвинув свое предложение в 70 млн. фунтов, но 23-летний француз всегда рассматривал "Ливерпуль" своим приоритетным направлением.



Покупка Экитике поможет "Ливерпулю" справиться с трагической утратой Диогу Жоты и быть готовым на случай ухода Дарвина Нуньеса или Луиса Диаса.



В минувшем сезоне, своем первом и единственном полном во Франкфурте, Экитике забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.