Габриэль и Салиба восстановились после травм

Габриэль Магальяэс и Вильям Салиба Наставник "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его защитники Габриэль Магальяэс и Вильям Салиба восстановились после травм задней поверхности бедра.

Минувший сезон "Арсенал" завершал без пары своих основных центральных защитников. Габриэль отсутствовал с апреля, тогда как Салиба получил травму в матче предпоследнего тура Премьер-Лиги.

Однако оба игрока восстановились и смогли отправиться в предсезонное турне "Арсенала" по Азии.

"Ну, мы не видели их от четырех до шести недель. Они вернулись, и они выглядят старше, более зрелыми, и это захватывает дух. А Габи вдобавок заключил новый контракт".

"Он продемонстрировал свою преданность клубу и то, что он продолжает расти в своей роли, поэтому я очень доволен. Он сыграл 45 минут против "Уотфорда" в субботу. Кажется, что он в хорошей форме, Вильям Салиба — тоже".

"Нам не хватало многих хороших игроков в концовке сезона, но все они движутся в правильном направлении, чтобы быть в форме и приносить пользу", — цитирует Артету Evening Standard.




Метки Арсенал, Габриэль, Салиба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 13:00

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  1. chop 21.07.2025 13:46 # chop
    Выглядит подозрительно - а нас самом деле у двух баклажанов были проблемы с жопами

    (ответить)

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