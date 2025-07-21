Габриэль и Салиба восстановились после травм

Наставник "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его защитники Габриэль Магальяэс и Вильям Салиба восстановились после травм задней поверхности бедра.

Минувший сезон "Арсенал" завершал без пары своих основных центральных защитников. Габриэль отсутствовал с апреля, тогда как Салиба получил травму в матче предпоследнего тура Премьер-Лиги.



Однако оба игрока восстановились и смогли отправиться в предсезонное турне "Арсенала" по Азии.



"Ну, мы не видели их от четырех до шести недель. Они вернулись, и они выглядят старше, более зрелыми, и это захватывает дух. А Габи вдобавок заключил новый контракт".



"Он продемонстрировал свою преданность клубу и то, что он продолжает расти в своей роли, поэтому я очень доволен. Он сыграл 45 минут против "Уотфорда" в субботу. Кажется, что он в хорошей форме, Вильям Салиба — тоже".



"Нам не хватало многих хороших игроков в концовке сезона, но все они движутся в правильном направлении, чтобы быть в форме и приносить пользу", — цитирует Артету Evening Standard.