Артета "пока что" не готов обсуждать Дьекереша

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сделал намек насчет нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

"Арсенал" еще более недели назад согласовал фиксированную часть компенсации за Дьекереша, но все еще обсуждает со "Спортингом" размер и структуру бонусов.



В результате "Арсенал" отправился в предсезонное турне по Азии без Дьекереш, однако в Сингапуре Артета дал понять, что лишь временно не готов обсуждать переход Виктора.



"Я не могу обсуждать никого из игроков, кто пока что не является частью нашего коллектива. Когда мы сможем предложить что-либо конкретное по кому-либо из игроков, мы сделаем это", — цитирует Артету Sky Sports.