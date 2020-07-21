Артета "пока что" не готов обсуждать Дьекереша

Виктор Дьекереш Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сделал намек насчет нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

"Арсенал" еще более недели назад согласовал фиксированную часть компенсации за Дьекереша, но все еще обсуждает со "Спортингом" размер и структуру бонусов.

В результате "Арсенал" отправился в предсезонное турне по Азии без Дьекереш, однако в Сингапуре Артета дал понять, что лишь временно не готов обсуждать переход Виктора.

"Я не могу обсуждать никого из игроков, кто пока что не является частью нашего коллектива. Когда мы сможем предложить что-либо конкретное по кому-либо из игроков, мы сделаем это", — цитирует Артету Sky Sports.




Метки Арсенал, Артета, Дьекереш, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 12:00

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  1. ivan-tns 21.07.2025 12:43 # ivan-tns
    Серьезная бригада собирается в Вулвиче. Дожмут Спортинг и можно начинать продавать шлак

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  2. breadpeat 21.07.2025 12:42 # breadpeat
    чет кажется арснл в этом сезоне еще смешнее будет

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  3. vandybek 21.07.2025 12:06 # vandybek
    Футболист может быть хороший ,но он лох и его агент тоже лох . Сейчас Арсенал будет дожимать Спортинг о расторжение договора . После Шведу будет стыдно запросить жирный контракт .

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