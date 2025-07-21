Эдерсон договорился с "Галатасараем"
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон достиг договоренности с турецким "Галатасараем".
На днях стало известно, что "Сити" начал переговоры с "Бернли" о возвращении Джеймса Траффорда, и это связано с опасениями "горожан" лишиться Эдерсона или Штефана Ортеги этим летом.
По информации Sky Sport Germany, Эдерсон и его агент Жулио Сезар уже полностью договорились с "Галатасараем".
"Галатасарай" пока не выдвигал свое предложение "Сити", однако в Стамбуле уверены, что у них есть хорошие шансы заполучить 31-летнего бразильца.
Правды ради, The Telegraph утверждает, что Эдерсон не перейдет в "Галатасарай".
21.07.2025 10:00
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Последние комментарии:
стал кебабом
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его агент Жулио Сезар ,ладно . Ну где Диего Коста из Порту ?
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глупое решение как для клуба так и для игрока, Траффорд ему не замена
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На повышение пошёл, молодец!
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