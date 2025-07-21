Эдерсон договорился с "Галатасараем"

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон достиг договоренности с турецким "Галатасараем".

На днях стало известно, что "Сити" начал переговоры с "Бернли" о возвращении Джеймса Траффорда, и это связано с опасениями "горожан" лишиться Эдерсона или Штефана Ортеги этим летом.



По информации Sky Sport Germany, Эдерсон и его агент Жулио Сезар уже полностью договорились с "Галатасараем".



"Галатасарай" пока не выдвигал свое предложение "Сити", однако в Стамбуле уверены, что у них есть хорошие шансы заполучить 31-летнего бразильца.



Правды ради, The Telegraph утверждает, что Эдерсон не перейдет в "Галатасарай".