Эдерсон договорился с "Галатасараем"

Эдерсон Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон достиг договоренности с турецким "Галатасараем".

На днях стало известно, что "Сити" начал переговоры с "Бернли" о возвращении Джеймса Траффорда, и это связано с опасениями "горожан" лишиться Эдерсона или Штефана Ортеги этим летом.

По информации Sky Sport Germany, Эдерсон и его агент Жулио Сезар уже полностью договорились с "Галатасараем".

"Галатасарай" пока не выдвигал свое предложение "Сити", однако в Стамбуле уверены, что у них есть хорошие шансы заполучить 31-летнего бразильца.

Правды ради, The Telegraph утверждает, что Эдерсон не перейдет в "Галатасарай".




Метки Галатасарай, Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 10:00

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  1. chop 21.07.2025 13:47 # chop
    стал кебабом

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  2. vandybek 21.07.2025 11:54 # vandybek
    его агент Жулио Сезар ,ладно . Ну где Диего Коста из Порту ?

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  3. blueswin 21.07.2025 10:40 # blueswin
    глупое решение как для клуба так и для игрока, Траффорд ему не замена

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  4. andrew-sg8 21.07.2025 10:19 # andrew-sg8
    На повышение пошёл, молодец!

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