Габриэль: "Этот сезон будет другим"

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс уверен, что в новом сезоне его команда преуспеет в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В трех последних сезонах "Арсенал" неизменно финишировал на втором месте в Премьер-Лиге, в минувшей кампании уступив завоевавшему титул "Ливерпулю" 10 очков.



Однако Габриэль чувствует, что "Арсенал" на правильном пути, и титул близок.



"Не думаю, что мы можем искать оправдания. Мы сделали все возможное в последние три года. Мне кажется, порой нам немного не везло, но все мы верим, что можем выиграть большие трофеи".



"Мы сосредоточены на том, что наш тренер говорит нам делать, что нам нужно делать и что нам нужно улучшить. Думаю, этот год будет другим".



"Я в клубе уже пять лет, и я видел, как вырос это клуб. Я здесь, чтобы выигрывать большие трофеи, и я верю, что этот сезон будет другим. Пара титулов ускользнули из наших рук за последнее время".



"Мы почти выиграли титул, но я думаю, в этом году все будет по-другому. Я обладаю большой верой в это", — цитирует Габриэля BBC.