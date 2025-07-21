"Сити" требует 35 млн. фунтов за Макати

Джеймс Макати "Манчестер Сити" установил цену в 35 миллионов фунтов за полузащитника Джеймса Макати.

Изначально заинтересованные в Макати клубы надеялись, что 20-25 млн. фунтов будет достаточно для приобретения капитана молодежной сборной Англии U-21.

Однако "Сити" очень высоко ценит Макати и, ориентируясь на трансфер Коула Палмера в "Челси" за 42.5 млн. фунтов, запросил за 22-летнего игрока около 35 млн. фунтов, сообщает The Telegraph.

Высокая цена пока не позволяет Макати покинуть "Сити", несмотря на интерес таких клубов, как "Ноттингем Форест", "Вест Хэм", дортмундская "Боруссия" и "Айнтрахт".

Источник добавляет, что, по крайней мере, "Форест" не собирается отступать и в ближайшие дни может углубиться в переговоры с "Сити".




Метки Макати, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 08:00

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  1. blueswin 21.07.2025 10:42 # blueswin
    очень жаль что он почти копия Палмера по игровым качествам и позиции на поле, а то можно было бы и его забрать, явно чувствуется что из парня может что то получится, он идеально вписался бы в Тоттенхэме кстати и сумма для них приемлемая и для Сити не конкурент.

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