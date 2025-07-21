Рэшфорд прибыл в Барселону
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд прилетел в Испанию, чтобы завершить свой переход в "Барселону".
На минувшей неделе "Юнайтед" согласился отпустить Рэшфорда в "Барселону" на сезон 2025/26 на правах аренды с опцией выкупа.
Как сообщает Sky Sports, уже в воскресенье вечером Рэшфорд на частном самолете отправился в Барселону, чтобы поскорее присоединиться к команде Ханси Флика.
Утверждается, что "Барселона" полностью возьмет на себя зарплату Рэшфорда в 325,000 фунтов в неделю, однако в данный момент неясно, какая сумма выкупа будет установлена двумя клубами.
После возвращения из летнего отпуска Рэшфорд был лишен игрового номера и тренировался индивидуально на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, зная, что у него нет будущего в родном клубе.
21.07.2025 07:00
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Давно уже говорил, что дорога Рэшу в политику, футбол это точно не его))
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очень хочу, чтобы этот даун сделал фото при подписании как это было с Виллой
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Удачи Маркус ! Фаны МЮ которые его критиковали ,вы для него никто ,каждый живёт своей жизнью . Осуждать человека ,за то что он ходит в ночные клубы ,очень глупо !
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