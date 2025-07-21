Рэшфорд прибыл в Барселону

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд прилетел в Испанию, чтобы завершить свой переход в "Барселону".

На минувшей неделе "Юнайтед" согласился отпустить Рэшфорда в "Барселону" на сезон 2025/26 на правах аренды с опцией выкупа.



Как сообщает Sky Sports, уже в воскресенье вечером Рэшфорд на частном самолете отправился в Барселону, чтобы поскорее присоединиться к команде Ханси Флика.



Утверждается, что "Барселона" полностью возьмет на себя зарплату Рэшфорда в 325,000 фунтов в неделю, однако в данный момент неясно, какая сумма выкупа будет установлена двумя клубами.



После возвращения из летнего отпуска Рэшфорд был лишен игрового номера и тренировался индивидуально на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, зная, что у него нет будущего в родном клубе.