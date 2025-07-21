Рэшфорд прибыл в Барселону

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд прилетел в Испанию, чтобы завершить свой переход в "Барселону".

На минувшей неделе "Юнайтед" согласился отпустить Рэшфорда в "Барселону" на сезон 2025/26 на правах аренды с опцией выкупа.

Как сообщает Sky Sports, уже в воскресенье вечером Рэшфорд на частном самолете отправился в Барселону, чтобы поскорее присоединиться к команде Ханси Флика.

Утверждается, что "Барселона" полностью возьмет на себя зарплату Рэшфорда в 325,000 фунтов в неделю, однако в данный момент неясно, какая сумма выкупа будет установлена двумя клубами.

После возвращения из летнего отпуска Рэшфорд был лишен игрового номера и тренировался индивидуально на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, зная, что у него нет будущего в родном клубе.




Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1189

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. smokekush 21.07.2025 09:02 # smokekush
    Давно уже говорил, что дорога Рэшу в политику, футбол это точно не его))

    (ответить)

  2. kapitoxa 21.07.2025 08:39 # kapitoxa
    очень хочу, чтобы этот даун сделал фото при подписании как это было с Виллой

    (ответить)

  3. vandybek 21.07.2025 07:58 # vandybek
    Удачи Маркус ! Фаны МЮ которые его критиковали ,вы для него никто ,каждый живёт своей жизнью . Осуждать человека ,за то что он ходит в ночные клубы ,очень глупо !

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: