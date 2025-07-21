"Ливерпуль" не взял Кьезу в предсезонное турне

Федерико Кьеза "Ливерпуль" не взял вингера Федерико Кьезу в свое предсезонное турне по Гонконгу и Японии, и у этого есть своя причина.

С собой в Азию главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот взял 29 игроков, включая Флориана Вирца и всех остальных летних новичков.

А вот 27-летний Кьеза, купленный в августе прошлого года у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов, к удивлению многих остался за бортом.

Журналист Фабрицио Романо объясняет это тем, что Кьеза с высокой вероятностью вернется этим летом на родину. Клубы Серии А уже активно изучают условия трансфера Федерико.

В минувшем сезоне Кьеза сыграл 14 матчей за "Ливерпуль", но в рамках Премьер-Лиги отметился лишь одним выходом в стартовом составе.




Метки Кьеза, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 00:05

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  1. andrew-sg8 21.07.2025 07:55 # andrew-sg8
    Легенда!

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  2. thegodfather 21.07.2025 01:25 # thegodfather
    Норм развели старую сеньйору

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  3. b84 21.07.2025 00:29 # b84
    явно еще один форвард напрашивается

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