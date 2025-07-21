"Ливерпуль" не взял Кьезу в предсезонное турне
"Ливерпуль" не взял вингера Федерико Кьезу в свое предсезонное турне по Гонконгу и Японии, и у этого есть своя причина.
С собой в Азию главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот взял 29 игроков, включая Флориана Вирца и всех остальных летних новичков.
А вот 27-летний Кьеза, купленный в августе прошлого года у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов, к удивлению многих остался за бортом.
Журналист Фабрицио Романо объясняет это тем, что Кьеза с высокой вероятностью вернется этим летом на родину. Клубы Серии А уже активно изучают условия трансфера Федерико.
В минувшем сезоне Кьеза сыграл 14 матчей за "Ливерпуль", но в рамках Премьер-Лиги отметился лишь одним выходом в стартовом составе.
21.07.2025 00:05
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Легенда!
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Норм развели старую сеньйору
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явно еще один форвард напрашивается
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