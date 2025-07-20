Диалло призвал фанатов МЮ к терпению

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло заявил, что фанаты должны быть терпеливы в своих ожиданиях насчет его команды.

В минувшем сезоне "Юнайтед" занял только 15-е место в Премьер-Лиге, и Диалло признает, что это было недостаточно хорошо.



Однако Амад призывает не ждать, что "Юнайтед" начнет новый сезон с места в карьер.



"Фанаты должны быть терпеливы с нами. У нас новый тренер, новые игроки и новая тактика. Мы знаем, что команда неважно провела прошлый сезон, но я думаю, в этом сезоне мы будем много побеждать с Рубеном Аморимом, и я надеюсь, к концу сезона мы добьемся многих хороших вещей".



"Хорошим сезоном будет попадание в топ-5. Надеюсь, мы сможем достичь этого в конце сезона", — цитирует Диалло Daily Mail.