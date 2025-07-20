Переход Лорьянте в "Сандерленд" сорвался

Переход нападающего итальянского "Сассуоло" Армана Лорьянте в "Сандерленд" сорвался.

На днях стало известно, что новичок Премьер-Лиги согласовал с новичком Серии А стоимость Лорьянте в размере 17.5 млн. фунтов.



Лорьянте даже прошел медобследование и накануне на частном самолете прилетел из Италии в Португалию, где сейчас проводит тренировочный сбор "Сандерленд".



Однако в последний момент сделка сорвалась, и Sky Sports объясняет это тем, что 26-летний француз не смог согласовать условия личного контракта с "Сандерлендом", поэтому "черные коты" приняли решение завершить переговоры.