Переход Лорьянте в "Сандерленд" сорвался
Переход нападающего итальянского "Сассуоло" Армана Лорьянте в "Сандерленд" сорвался.
На днях стало известно, что новичок Премьер-Лиги согласовал с новичком Серии А стоимость Лорьянте в размере 17.5 млн. фунтов.
Лорьянте даже прошел медобследование и накануне на частном самолете прилетел из Италии в Португалию, где сейчас проводит тренировочный сбор "Сандерленд".
Однако в последний момент сделка сорвалась, и Sky Sports объясняет это тем, что 26-летний француз не смог согласовать условия личного контракта с "Сандерлендом", поэтому "черные коты" приняли решение завершить переговоры.
20.07.2025 22:00
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Вот же идиот)
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