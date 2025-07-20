"Юнайтед" не пытался перехватить Дьекереша
Вопреки слухам, "Манчестер Юнайтед" не пытался увести нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша из под носа у "Арсенал".
Этим утром португальская газета A Bola опубликовала материал о том, что "Юнайтед" близок к согласованию сделки по Дьекерешу, переход которого "Арсенал" никак не может оформить.
Утверждалось, что "Юнайтед" предложил за 27-летнего шведа 52 миллиона фунтов в качестве гарантированной суммы плюс 8.6 млн. фунтов в виде бонусов.
Однако собственные источники talkSPORT из "Юнайтед" подтвердили, что клуб с "Олд Траффорд" не выдвигал предложение по Дьекерешу. Все стороны по-прежнему ожидают, что Виктор рано или поздно присоединится к "Арсеналу".
20.07.2025 21:00
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