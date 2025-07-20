"Юнайтед" провел переговоры о покупке Джексона

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры о покупке нападающего "Челси" Николаса Джексона.

Как сообщает BBC, "Юнайтед" вышел на контакт с агентом Али Баратом, представляющим интересы Джексона.



Для того, чтобы "Юнайтед" приобрел Джексона, должно многое произойти, однако при правильных обстоятельствах трансфер будет возможен.



В первую очередь "Юнайтед" необходимо расчистить место в составе и зарплатной ведомости для Джексона, избавившись от своего балласта.



Со стороны "Челси" существует встречный интерес к вингеру "Юнайтед" Алехандро Гарначо, и это может помочь "красным дьяволам" заполучить 24-летнего сенегальца.



"Челси" по-прежнему очень высоко ценит Джексона, однако после Нового года Николас забил лишь четыре гола, дважды был удален, а также получил двух новых конкурентов по позиции в лице Лиама Делапа и Жоао Педро.