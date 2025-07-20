"Юнайтед" провел переговоры о покупке Джексона

Николас Джексон "Манчестер Юнайтед" провел переговоры о покупке нападающего "Челси" Николаса Джексона.

Как сообщает BBC, "Юнайтед" вышел на контакт с агентом Али Баратом, представляющим интересы Джексона.

Для того, чтобы "Юнайтед" приобрел Джексона, должно многое произойти, однако при правильных обстоятельствах трансфер будет возможен.

В первую очередь "Юнайтед" необходимо расчистить место в составе и зарплатной ведомости для Джексона, избавившись от своего балласта.

Со стороны "Челси" существует встречный интерес к вингеру "Юнайтед" Алехандро Гарначо, и это может помочь "красным дьяволам" заполучить 24-летнего сенегальца.

"Челси" по-прежнему очень высоко ценит Джексона, однако после Нового года Николас забил лишь четыре гола, дважды был удален, а также получил двух новых конкурентов по позиции в лице Лиама Делапа и Жоао Педро.




Метки Джексон, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 20.07.2025 22:03 # vyrentz
    Обмен лохов между тремя никчемными клубами

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  2. makeewadim 20.07.2025 21:27 # makeewadim
    Опять сбагрят хлам в стиле санчо или феликса

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  3. chelsea88 20.07.2025 21:03 # chelsea88
    Гарначо нафиг не нужен.

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  4. meshuggah 20.07.2025 20:14 # meshuggah
    Бизнекарси ахуенно, но трофеи желание и Жаксон уверен ещё принесет свою пользу

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  5. quavo 20.07.2025 20:11 # quavo
    Если это правда, то му уже ничего не поможет

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  6. quickelf 20.07.2025 20:10 # quickelf
    Мадуэку скинули, если еще и это палено, то вообще праздник будет!

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