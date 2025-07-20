Хаманн раскритиковал "Баварию" за намерение купить Диаса

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Баварии" Дитмар Хаманн раскритиковал немецкий клуб за желание приобрести нападающего "красных" Луиса Диаса.

В данный момент "Бавария" готовит новое предложение по Диасу после того, как "Ливерпуль" отказался продать игрока сборной Колумбии за 59 миллионов фунтов.



И если для "Ливерпуля" это может стать выгодной продажей, то в выгоде "Баварии" Хаманн сильно сомневается.



"Зачем приглашать Луиса Диаса, 28-летнего южноамериканца, который играл по 50 матчей за сезон последние четыре-пять лет и совершает длинные перелеты домой, что тоже является проблемой".



"Зачем платить 70-80 миллионов за это, если в 32 года, к концу своего контракта, его стоимость будет нулевой".



"Мне интересно, зачем им тогда академия?" — цитирует Хаманна Liverpool Echo.