Хаманн раскритиковал "Баварию" за намерение купить Диаса

Луис Диас Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Баварии" Дитмар Хаманн раскритиковал немецкий клуб за желание приобрести нападающего "красных" Луиса Диаса.

В данный момент "Бавария" готовит новое предложение по Диасу после того, как "Ливерпуль" отказался продать игрока сборной Колумбии за 59 миллионов фунтов.

И если для "Ливерпуля" это может стать выгодной продажей, то в выгоде "Баварии" Хаманн сильно сомневается.

"Зачем приглашать Луиса Диаса, 28-летнего южноамериканца, который играл по 50 матчей за сезон последние четыре-пять лет и совершает длинные перелеты домой, что тоже является проблемой".

"Зачем платить 70-80 миллионов за это, если в 32 года, к концу своего контракта, его стоимость будет нулевой".

"Мне интересно, зачем им тогда академия?" — цитирует Хаманна Liverpool Echo.




Метки Бавария, Диас, Ливерпуль, Хаманн

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2025 19:00

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  1. meshuggah 20.07.2025 19:16 # meshuggah
    Вот именно давно уже пишу нахоооой баварке это гамно подзалупальное ни разу ни топ которое

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