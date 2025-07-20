Хаманн раскритиковал "Баварию" за намерение купить Диаса
Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Баварии" Дитмар Хаманн раскритиковал немецкий клуб за желание приобрести нападающего "красных" Луиса Диаса.
В данный момент "Бавария" готовит новое предложение по Диасу после того, как "Ливерпуль" отказался продать игрока сборной Колумбии за 59 миллионов фунтов.
И если для "Ливерпуля" это может стать выгодной продажей, то в выгоде "Баварии" Хаманн сильно сомневается.
"Зачем приглашать Луиса Диаса, 28-летнего южноамериканца, который играл по 50 матчей за сезон последние четыре-пять лет и совершает длинные перелеты домой, что тоже является проблемой".
"Зачем платить 70-80 миллионов за это, если в 32 года, к концу своего контракта, его стоимость будет нулевой".
"Мне интересно, зачем им тогда академия?" — цитирует Хаманна Liverpool Echo.
20.07.2025 19:00
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Вот именно давно уже пишу нахоооой баварке это гамно подзалупальное ни разу ни топ которое
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