Том Хитон хочет играть больше

Третий голкипер "Манчестер Юнайтед" Том Хитон выразил желание получать больше игровых минут.

Минувший сезон Хитон провел за спиной у Андре Онана и Алтая Байындыра, не сыграв ни одного официального матча.



Однако этим летом Хитон заключил новый однолетний контракт с "Юнайтед", и после 45 минут в предсезонном матче против "Лидса" 39-летний англичанин заявил, что все еще может быть полезен.



"Таким всегда был мой посыл. После того, как летом мне предоставилась возможность остаться еще на год, мой приоритет — получить футболку. Меня не было бы здесь, если бы я не думал, что могу делать это и показывать хорошую игру".



"Надеюсь, сегодня я это показал. Конкуренция на позициях — это именно то, чего мы хотим. Это футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", и конкуренция здесь должна быть на каждой позиции".



"Вы соперничаете со всеми остальными в мире, потому что таков уровень этого футбольного клуба. А мне важно проявлять себя, упорно трудиться и пользоваться своим шансом, когда он мне предоставится. Надеюсь, я продолжу показывать тренеру, на что я способен", — сообщил Хитон MUTV.