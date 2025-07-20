Бэмфорд не нужен Фарке в "Лидсе"

Главный тренер "Лидса" Даниэль Фарке заявил, что нападающий Патрик Бэмфорд не входит в его планы.

31-летний Бэмфорд забил 60 голов в 205 матчах за "Лидс" после своего перехода из "Мидлсбро" за 7 миллионов фунтов в 2018 году, являясь ключевой фигурой команды при Марсело Бьелсе.



Однако Фарке склонный к травмам нападающий оказался не нужен, и Даниэль не стал это скрывать после безголевого матча против "Манчестер Юнайтед" в Стокгольме в субботу (0:0).



"Мой долг — быть очень честным в своих беседах, и я сказал ему, что он не входит в мои планы на предстоящий сезон".



"Это чисто из-за того факта, что у него были действительно сложные годы, а Патрику, как мне кажется, нужно быть главной фигурой. Если у него будет это, он будет забивать голы".



"Но, если честно, эту ситуацию не назовешь идеальной", — цитирует Фарке talkSPORT.