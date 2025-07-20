"Юнайтед" активизировал свой интерес Ламменсу

"Манчестер Юнайтед" активизировал свой интерес к голкиперу бельгийского "Антверпена" Сенне Ламменсу.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хотел пригласить нового голкипера и раньше, но "красным дьяволам" пришлось ускориться после того, как первый номер команде Андре Онана выбыл на полтора месяца с травмой задней поверхности бедра.



По информации talkSPORT, решением для "Юнайтед" может стать Ламменс, которого "Антверпен" оценивает в 17 миллионов фунтов.



23-летний бельгиец оформил 12 "клин-шитов" в своих 60 матчах за "Антверпен", а в сезоне 2019/20 даже отметился голом за "Брюгге" против "Реала" в Юношеской Лиге УЕФА.