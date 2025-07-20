"Ливерпуль" согласовал покупку Экитике

Уго Экитике "Ливерпуль" согласовал приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Айнтрахт" согласился отпустить Экитике в "Ливерпуль" за 95 миллионов евро (82.3 млн. фунтов), ранее в июле отклонил предложение "Ньюкасла" по Уго в 70 млн. фунтов.

При этом в качестве гарантированной суммы за 23-летнего француза, если верить Sky Sports, два клуба определили 80 млн. евро (63.3 млн. фунтов).

После того, как стороны окончательно определят структуру платежей, Экитике отправится в "Ливерпуль" на медобследование и подпишет шестилетний контракт, условия которого он уже согласовал.

"Айнтрахт" только прошлым летом выкупил Экитике у ПСЖ после аренды. В минувшем сезоне Уго забил 22 гола, включая 15 в Бундеслиге, что позволило команде из Франкфурта попасть в Лигу Чемпионов.




Метки Айнтрахт, Ливерпуль, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 3190

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. farot 20.07.2025 19:29 # farot
    Почитал про багаж Клоппа выше и вот что подумал...как по мне - Алонсо на багаже Анчи отлетел 4 - 0 от ПСГ. Так-то это помойное ведро с какулями должно было залутать в себя еще минимум столько же снарядов

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  2. meshuggah 20.07.2025 19:24 # meshuggah
    Челси чемпионы галактики, чё там по картонному подзалупалю?

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  3. gameboy 20.07.2025 19:10 # gameboy
    Шот какое-то ТО дикое, одни ноунеймы за оверпрайс свапаются

    Где Джокер ебана в рот а

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  4. narcot 20.07.2025 18:58 # narcot
    это просто УХЕХЕ



    20.07.2025 18:46 #
    halamadrid94

    Далбаеб , почему же ты сперва не думаешь, прежде чем строчить.

    Источник: https://fapl.ru/posts/116096/?c=1#c8078224

    (ответить)

  5. redwhitegun 20.07.2025 18:57 # redwhitegun
    Чем тупее человек, тем активнее он лезет в политические срачи, выяснили учёные.

    Исследование из Сингапура показало: политические дискуссии в соцсетях чаще всего привлекают людей с низким интеллектом и антисоциальными чертами.

    Самыми активными оказались:
    • Психопаты — стабильно участвуют в спорах, выбирая среду, где можно манипулировать, провоцировать и доминировать.
    • Нарциссы — лезут в дискуссии ради внимания и признания.
    • Люди с низким интеллектом — легко ведутся на провокации, спорят импульсивно и с агрессией.



    Кто-то сомневался что наркот, вместе со своими адептами = тупорылые хуесосы?)

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  6. redwhitegun 20.07.2025 18:54 # redwhitegun
    Томас Франк назвал ошибкой упоминание «Арсенала» при рассуждении о «Тоттенхэме».

    Как я сказал всем сотрудникам в первый день, одно я могу пообещать на 100% - мы не обойдемся без поражений. Я не видел команду, которая бы не проиграла ни одного матча.

    Был «Арсенал» (в сезоне-2003/04 лондонский клуб выиграл АПЛ без единого поражения – Спортс)... Нет, о нем не стоило упоминать. Я совершил свою первую ошибку новичка!


    ахахахах) сука, франк наш слоняра бля)

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  7. narcot 20.07.2025 18:48 # narcot
    ахуеть, помойка кого-то развела, а не её



    «Барселона» выкупит Рэшфорда после окончания аренды за €30+5 млн

    Контракт будет подписан до 2029 года, зарплата — €12 млн в год.

    Каталонский клуб также заплатит за годичную аренду 10 млн евро.

    (ответить)

  8. narcot 20.07.2025 18:47 # narcot
    а, чеиырехплиточный хуярит в разной валюте. да и там 95))

    (ответить)

  9. narcot 20.07.2025 18:44 # narcot
    долбоёб бакинский не может посчитать, какую часть составляет 30 от 90 ухахаххахахаха



    20.07.2025 15:49 #
    felix-the-cat

    63 миллиона фунтов основной платеж + бонусы

    Ну нам нужно, чтобы заиграл, по этому похуй на бонусы)) если заиграет их не жалко будет для клуба
    (ответить)
    20.07.2025 15:51 #
    skydreams

    Сча бы верить скай спорту, который последние годы на уровне зе сан, а не Романо..
    (ответить)
    20.07.2025 15:56 #
    felix-the-cat

    Долбаеб, романо написал, 90 млн евро с учетом

    Источник: https://fapl.ru/posts/116096/?c=1#c8078196

    (ответить)

  10. halamadrid94 20.07.2025 18:33 # halamadrid94
    Респект Маркусу Кроше и Тиммо Хардунгу , если сольют очередной переоценный материал топу за оверпрайс. Вот это бизнескарси , твою мать. Нет чтобы переманить Дэвида из Лилля, готового напа свободным агентом, его оклад вряд ли сильно будет отличаться от потенциальной зарплаты Экетике. Хьюзу 3 из 10 за его работу на Энфилде.

    (ответить)

  11. b84 20.07.2025 18:18 # b84
    дальше что как думаете?
    Нуньеза сольют? Диаза? кого вместо?
    сколько еще ожидаете трансферов?

    (ответить)

  12. division 20.07.2025 18:14 # division
    Лузерпуль вообще в курсе, что не обязательно покупать игроков только из Бундесфермы?

    (ответить)

  13. b84 20.07.2025 18:12 # b84
    пздц такого молодого топаря подписали 23 года
    я хуею

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  14. felix-the-cat 20.07.2025 18:05 # felix-the-cat
    А вы знали что от сумму 80 млн евро ТРЕТЬ - это 15 млн


    Азы матетиматики от голубичника аххахааххахахаххаахахах

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  15. hachidlo 20.07.2025 18:01 # hachidlo
    Под носом творог собрался, ребята
    Шерсть распустилась совсем
    Надо её подровнять
    Из-под обрубка творог собрать
    Раньше ты мыл мою залупу сам
    Целовал яйца, брал их в руку
    Теперь я ухожу, между нами боль и разлука
    Вспомни, как ты была моя шлюша
    Только моя личная шлюша
    Но ты предал нашу любовь
    Ты слил данные лучшего друга
    Фапл видел твои нижние губы
    Сейчас я ухожу навсегда
    Припев
    Прощай, ты шлюша не моя
    Прощай, ты шлюша не моя
    Прощай

    Источник: https://fapl.ru/posts/111785/?c=1

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  16. narcot 20.07.2025 17:58 # narcot
    бакинская чурка треть бонусами мечтает заплатить) КЕК!)

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  17. bembo 20.07.2025 17:51 # bembo
    та любой молодой игрок купленный за оверпрайс это либо коля палмер ,либо миша мудрик

    ето всегда игра в рулетку, когда тип нигде себя не проявил


    ета етикетка может вырасти в исакак, а может в хейлунда.
    Ты просто платишь за потенциал и эту игру в рулетку.


    Такие цены это абсолютно ебантизм. Х3 как клубы на это ведутся.
    Обоссаных немцев нужно душить и ссикать. Никто кроме клубов АПЛ и близко не кинул бы 90 лямов за лохи с 1 сезоном ( и то блять ,повторю, это средние показатели, 16 голов в ссаной бундеслиге...там вернер и нкунку больше делали)

    Вирц в ЛЧ играл, 2-3 сезонна стабильно в Бундесе, в сборной германии.
    Это можно понять.

    Но лох, который играл в Лиге Европы и отлетат от шпор не должен стоит 90 млн)

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  18. makeewadim 20.07.2025 17:51 # makeewadim
    Ньюкасл классно отвёл внимание от исака

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  19. meshuggah 20.07.2025 17:37 # meshuggah
    Пхахахахах оруууу это ваще кто?
    Односезонка и столько бабла
    норм раскрутили подзалупальный мешок

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  20. redwhitegun 20.07.2025 16:58 # redwhitegun
    Ну пока что оверпрайс. С одной стороны он такой дрищ, что прям страшно за него, а с другой - Исаку это не мешает показывать класс. В любом случае будет интересно посмотреть)

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