"Ливерпуль" согласовал покупку Экитике
"Ливерпуль" согласовал приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Айнтрахт" согласился отпустить Экитике в "Ливерпуль" за 95 миллионов евро (82.3 млн. фунтов), ранее в июле отклонил предложение "Ньюкасла" по Уго в 70 млн. фунтов.
При этом в качестве гарантированной суммы за 23-летнего француза, если верить Sky Sports, два клуба определили 80 млн. евро (63.3 млн. фунтов).
После того, как стороны окончательно определят структуру платежей, Экитике отправится в "Ливерпуль" на медобследование и подпишет шестилетний контракт, условия которого он уже согласовал.
"Айнтрахт" только прошлым летом выкупил Экитике у ПСЖ после аренды. В минувшем сезоне Уго забил 22 гола, включая 15 в Бундеслиге, что позволило команде из Франкфурта попасть в Лигу Чемпионов.
20.07.2025 15:00
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Последние комментарии:
Почитал про багаж Клоппа выше и вот что подумал...как по мне - Алонсо на багаже Анчи отлетел 4 - 0 от ПСГ. Так-то это помойное ведро с какулями должно было залутать в себя еще минимум столько же снарядов
(ответить)
Челси чемпионы галактики, чё там по картонному подзалупалю?
(ответить)
Шот какое-то ТО дикое, одни ноунеймы за оверпрайс свапаются
Где Джокер ебана в рот а
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это просто УХЕХЕ
20.07.2025 18:46 #
halamadrid94
Далбаеб , почему же ты сперва не думаешь, прежде чем строчить.
Источник: https://fapl.ru/posts/116096/?c=1#c8078224
(ответить)
Чем тупее человек, тем активнее он лезет в политические срачи, выяснили учёные.
Исследование из Сингапура показало: политические дискуссии в соцсетях чаще всего привлекают людей с низким интеллектом и антисоциальными чертами.
Самыми активными оказались:
• Психопаты — стабильно участвуют в спорах, выбирая среду, где можно манипулировать, провоцировать и доминировать.
• Нарциссы — лезут в дискуссии ради внимания и признания.
• Люди с низким интеллектом — легко ведутся на провокации, спорят импульсивно и с агрессией.
Кто-то сомневался что наркот, вместе со своими адептами = тупорылые хуесосы?)
(ответить)
Томас Франк назвал ошибкой упоминание «Арсенала» при рассуждении о «Тоттенхэме».
Как я сказал всем сотрудникам в первый день, одно я могу пообещать на 100% - мы не обойдемся без поражений. Я не видел команду, которая бы не проиграла ни одного матча.
Был «Арсенал» (в сезоне-2003/04 лондонский клуб выиграл АПЛ без единого поражения – Спортс)... Нет, о нем не стоило упоминать. Я совершил свою первую ошибку новичка!
ахахахах) сука, франк наш слоняра бля)
(ответить)
ахуеть, помойка кого-то развела, а не её
«Барселона» выкупит Рэшфорда после окончания аренды за €30+5 млн
Контракт будет подписан до 2029 года, зарплата — €12 млн в год.
Каталонский клуб также заплатит за годичную аренду 10 млн евро.
(ответить)
а, чеиырехплиточный хуярит в разной валюте. да и там 95))
(ответить)
долбоёб бакинский не может посчитать, какую часть составляет 30 от 90 ухахаххахахаха
20.07.2025 15:49 #
felix-the-cat
63 миллиона фунтов основной платеж + бонусы
Ну нам нужно, чтобы заиграл, по этому похуй на бонусы)) если заиграет их не жалко будет для клуба
(ответить)
20.07.2025 15:51 #
skydreams
Сча бы верить скай спорту, который последние годы на уровне зе сан, а не Романо..
(ответить)
20.07.2025 15:56 #
felix-the-cat
Долбаеб, романо написал, 90 млн евро с учетом
Источник: https://fapl.ru/posts/116096/?c=1#c8078196
(ответить)
Респект Маркусу Кроше и Тиммо Хардунгу , если сольют очередной переоценный материал топу за оверпрайс. Вот это бизнескарси , твою мать. Нет чтобы переманить Дэвида из Лилля, готового напа свободным агентом, его оклад вряд ли сильно будет отличаться от потенциальной зарплаты Экетике. Хьюзу 3 из 10 за его работу на Энфилде.
(ответить)
дальше что как думаете?
Нуньеза сольют? Диаза? кого вместо?
сколько еще ожидаете трансферов?
(ответить)
Лузерпуль вообще в курсе, что не обязательно покупать игроков только из Бундесфермы?
(ответить)
пздц такого молодого топаря подписали 23 года
я хуею
(ответить)
А вы знали что от сумму 80 млн евро ТРЕТЬ - это 15 млн
Азы матетиматики от голубичника аххахааххахахаххаахахах
(ответить)
Под носом творог собрался, ребята
Шерсть распустилась совсем
Надо её подровнять
Из-под обрубка творог собрать
Раньше ты мыл мою залупу сам
Целовал яйца, брал их в руку
Теперь я ухожу, между нами боль и разлука
Вспомни, как ты была моя шлюша
Только моя личная шлюша
Но ты предал нашу любовь
Ты слил данные лучшего друга
Фапл видел твои нижние губы
Сейчас я ухожу навсегда
Припев
Прощай, ты шлюша не моя
Прощай, ты шлюша не моя
Прощай
Источник: https://fapl.ru/posts/111785/?c=1
(ответить)
бакинская чурка треть бонусами мечтает заплатить) КЕК!)
(ответить)
та любой молодой игрок купленный за оверпрайс это либо коля палмер ,либо миша мудрик
ето всегда игра в рулетку, когда тип нигде себя не проявил
ета етикетка может вырасти в исакак, а может в хейлунда.
Ты просто платишь за потенциал и эту игру в рулетку.
Такие цены это абсолютно ебантизм. Х3 как клубы на это ведутся.
Обоссаных немцев нужно душить и ссикать. Никто кроме клубов АПЛ и близко не кинул бы 90 лямов за лохи с 1 сезоном ( и то блять ,повторю, это средние показатели, 16 голов в ссаной бундеслиге...там вернер и нкунку больше делали)
Вирц в ЛЧ играл, 2-3 сезонна стабильно в Бундесе, в сборной германии.
Это можно понять.
Но лох, который играл в Лиге Европы и отлетат от шпор не должен стоит 90 млн)
(ответить)
Ньюкасл классно отвёл внимание от исака
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Пхахахахах оруууу это ваще кто?
Односезонка и столько бабла
норм раскрутили подзалупальный мешок
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Ну пока что оверпрайс. С одной стороны он такой дрищ, что прям страшно за него, а с другой - Исаку это не мешает показывать класс. В любом случае будет интересно посмотреть)
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