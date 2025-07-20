"Ливерпуль" согласовал покупку Экитике

"Ливерпуль" согласовал приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Айнтрахт" согласился отпустить Экитике в "Ливерпуль" за 95 миллионов евро (82.3 млн. фунтов), ранее в июле отклонил предложение "Ньюкасла" по Уго в 70 млн. фунтов.



При этом в качестве гарантированной суммы за 23-летнего француза, если верить Sky Sports, два клуба определили 80 млн. евро (63.3 млн. фунтов).



После того, как стороны окончательно определят структуру платежей, Экитике отправится в "Ливерпуль" на медобследование и подпишет шестилетний контракт, условия которого он уже согласовал.



"Айнтрахт" только прошлым летом выкупил Экитике у ПСЖ после аренды. В минувшем сезоне Уго забил 22 гола, включая 15 в Бундеслиге, что позволило команде из Франкфурта попасть в Лигу Чемпионов.