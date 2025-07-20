"Вест Хэм" подписал Уолкер-Питерса

Кайл Уолкер-Питерс "Вест Хэм" объявил о переходе в клуб крайнего защитника Кайла Уолкер-Питерса в качестве свободного агента.

Уолкер-Питерс подписал с "Вест Хэмом" контракт на три года и будет выступать за команду Грэма Поттера под вторым номером.

28-летний защитник, на счету которого два матча за сборную Англии, стал свободным агентом в конце июня, когда истек его контракт с "Саутгемптоном".

Уолкер-Питерс собирался перейти в "Бешикташ" Оле Гуннара Сульшера, но в последний момент "Вест Хэм" перехватил Кайла, за плечами у которого почти полторы сотни матчей в Премьер-Лиге.

Уолкер-Питерс выступал за "Саутгемптон" после своего перехода из "Тоттенхэма" в январе 2020, сыграв 202 матча за "святых".




Метки Вест Хэм, Саутгемптон, трансферы, Уолкер-Питерс

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 20.07.2025 16:06 # vagifspurs
    Такой талантливый игрок, думаю в Вест Хэме прочно обоснуется в старте

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  2. superglor 20.07.2025 16:02 # superglor
    > за плечами у которого почти полторы сотни матчей
    > 202 матча за "святых"

    За петухов получается 50 матчей в минус скатал?

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