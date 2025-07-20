"Вест Хэм" подписал Уолкер-Питерса

"Вест Хэм" объявил о переходе в клуб крайнего защитника Кайла Уолкер-Питерса в качестве свободного агента.

Уолкер-Питерс подписал с "Вест Хэмом" контракт на три года и будет выступать за команду Грэма Поттера под вторым номером.



28-летний защитник, на счету которого два матча за сборную Англии, стал свободным агентом в конце июня, когда истек его контракт с "Саутгемптоном".



Уолкер-Питерс собирался перейти в "Бешикташ" Оле Гуннара Сульшера, но в последний момент "Вест Хэм" перехватил Кайла, за плечами у которого почти полторы сотни матчей в Премьер-Лиге.



Уолкер-Питерс выступал за "Саутгемптон" после своего перехода из "Тоттенхэма" в январе 2020, сыграв 202 матча за "святых".