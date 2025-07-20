Тренер "Айнтрахта" смирился с уходом Экитике в "Ливерпуль"

Главный тренер немецкого "Айнтрахта" Дино Топпмеллер дал понять, что ожидает ухода нападающего Уго Экитике в "Ливерпуль".

Если верить The Athletic, "Ливерпуль" уже определил контуры соглашения с "Айнтрахтом", и сделка может быть окончательно согласована в воскресенье или в начале следующей неделе.



Экитике не был задействован в проигранном "Айнтрахтом" матче против "Франкфурта" в субботу (3:2), и Топпмеллер уже мысленно попрощался с 23-летним французом.



"Он не сыграл, но вы и сами можете понять, почему. Это горькая потеря. Мы и так лишились игрока абсолютного топ-уровня зимой в лице Омара Мармуша".



"Другие игроки прибавили и добились сенсационного прогресса. Вполне возможно, что история повторится".



"Поэтому, думаю, нам нужно немного поумерить свои ожидания", — цитирует Топпмеллера Sky Sport Germany.