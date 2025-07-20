Тренер "Айнтрахта" смирился с уходом Экитике в "Ливерпуль"
Главный тренер немецкого "Айнтрахта" Дино Топпмеллер дал понять, что ожидает ухода нападающего Уго Экитике в "Ливерпуль".
Если верить The Athletic, "Ливерпуль" уже определил контуры соглашения с "Айнтрахтом", и сделка может быть окончательно согласована в воскресенье или в начале следующей неделе.
Экитике не был задействован в проигранном "Айнтрахтом" матче против "Франкфурта" в субботу (3:2), и Топпмеллер уже мысленно попрощался с 23-летним французом.
"Он не сыграл, но вы и сами можете понять, почему. Это горькая потеря. Мы и так лишились игрока абсолютного топ-уровня зимой в лице Омара Мармуша".
"Другие игроки прибавили и добились сенсационного прогресса. Вполне возможно, что история повторится".
"Поэтому, думаю, нам нужно немного поумерить свои ожидания", — цитирует Топпмеллера Sky Sport Germany.
20.07.2025 12:00
Просмотров: 725
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это кто?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий