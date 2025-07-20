Пикфорд близок к новому контракту с "Эвертоном"
Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд близок к подписанию нового четырехлетнего контракта со своим клубом.
Новые владельцы "Эвертона" из The Friedkin Group сделали продление сотрудничества с Пикфордом одним из своих приоритетов после покупки мерсисайдского клуба в минувшем сезоне.
И сейчас стороны вплотную приблизились к новой сделке, которая позволит 31-летнему игроку сборной Англии задержаться в "Эвертоне" до 2029 года, сообщает The Sun.
Сейчас у Пикфорда остается еще два года по действующему контракту с зарплатой в 6 миллионов фунтов за сезон, но новая сделка гарантирует Джордану повышение оклада с каждой следующей кампанией.
Пикфорд чувствует себя комфортно в "Эвертоне", несмотря на регулярный интерес со стороны более серьезных клубов, и вскоре может получить нового дублера в лице Марка Траверса из "Борнмута".
Добавим, Пикфорд не пропустил ни одного матча "Эвертона" в Премьер-Лиге с 2022 года.
20.07.2025 11:00
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