Пикфорд близок к новому контракту с "Эвертоном"

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд близок к подписанию нового четырехлетнего контракта со своим клубом.

Новые владельцы "Эвертона" из The Friedkin Group сделали продление сотрудничества с Пикфордом одним из своих приоритетов после покупки мерсисайдского клуба в минувшем сезоне.



И сейчас стороны вплотную приблизились к новой сделке, которая позволит 31-летнему игроку сборной Англии задержаться в "Эвертоне" до 2029 года, сообщает The Sun.



Сейчас у Пикфорда остается еще два года по действующему контракту с зарплатой в 6 миллионов фунтов за сезон, но новая сделка гарантирует Джордану повышение оклада с каждой следующей кампанией.



Пикфорд чувствует себя комфортно в "Эвертоне", несмотря на регулярный интерес со стороны более серьезных клубов, и вскоре может получить нового дублера в лице Марка Траверса из "Борнмута".



Добавим, Пикфорд не пропустил ни одного матча "Эвертона" в Премьер-Лиге с 2022 года.