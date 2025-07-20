"Атлетико" интересуется Ренату Вейгой

Ренату Вейга Защитник "Челси" Ренату Вейга был включен в шорт-лист трансферных целей испанского "Атлетико".

По информации Sky Sport Germany, "Челси" получил много запросов насчет Вейги, который вторую половину минувшего сезона провел в аренде в "Ювентусе".

"Челси" готов отпустить Вейгу, если получит правильное предложение, и в данный момент "синие" оценивают своего универсального игрока в 30-35 миллионов евро (26-30 млн. фунтов).

"Атлетико" внимательно следит за ситуацией Вейги, рассматривая 21-летнего португальца наряду с несколькими другими вариантами.




Метки Атлетико, Вейга, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2025 10:00

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  1. sellman 20.07.2025 11:00 # sellman
    21 год, на вид он отец 21-летнего)

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  2. akado 20.07.2025 10:48 # akado
    Можно было бы и оставить его, но он сам, как и Петрович, хочет только основу, а у нас воспитанник "новый Терри" Колвилл на его позицию.

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