"Атлетико" интересуется Ренату Вейгой
Защитник "Челси" Ренату Вейга был включен в шорт-лист трансферных целей испанского "Атлетико".
По информации Sky Sport Germany, "Челси" получил много запросов насчет Вейги, который вторую половину минувшего сезона провел в аренде в "Ювентусе".
"Челси" готов отпустить Вейгу, если получит правильное предложение, и в данный момент "синие" оценивают своего универсального игрока в 30-35 миллионов евро (26-30 млн. фунтов).
"Атлетико" внимательно следит за ситуацией Вейги, рассматривая 21-летнего португальца наряду с несколькими другими вариантами.
20.07.2025 10:00
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Последние комментарии:
21 год, на вид он отец 21-летнего)
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Можно было бы и оставить его, но он сам, как и Петрович, хочет только основу, а у нас воспитанник "новый Терри" Колвилл на его позицию.
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