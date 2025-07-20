"Атлетико" интересуется Ренату Вейгой

Защитник "Челси" Ренату Вейга был включен в шорт-лист трансферных целей испанского "Атлетико".

По информации Sky Sport Germany, "Челси" получил много запросов насчет Вейги, который вторую половину минувшего сезона провел в аренде в "Ювентусе".



"Челси" готов отпустить Вейгу, если получит правильное предложение, и в данный момент "синие" оценивают своего универсального игрока в 30-35 миллионов евро (26-30 млн. фунтов).



"Атлетико" внимательно следит за ситуацией Вейги, рассматривая 21-летнего португальца наряду с несколькими другими вариантами.