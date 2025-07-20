Уортон готов отложить переход в "Ливерпуль" на год
Полузащитник "Кристал Пэлас" Адам Уортон рассматривает "Ливерпуль" своим приоритетным направлением и готов отложить этот переход на один год.
Уортон стремительно ворвался на сцену после своего перехода из "Блэкберна" за 18 миллионов фунтов в феврале 2024, своей игрой за "Пэлас" заслужив место в заявке сборной Англии на Евро-2024.
Минувший сезон оказался омрачен для 21-летнего Уортона травмой паха. В ноябре Адам перенес операцию и пропустил три месяца, но все равно завершил кампанию на высокой ноте, завоевав с "Пэлас" Кубок Англии.
"Пэлас" не хочет терять Уортона этим летом, учитывая угрозу лишиться Марка Гехи и Эберечи Эзе, но и сам Адам рад задержаться на "Селхерст Парк" еще на год, утверждает The Sun.
Несмотря на интерес клубов вроде "Тоттенхэма", "Баварии" и "Реала", Уортон предпочитает отправиться в "Ливерпуль", и ради этого Адам готов подождать до следующего лета.
20.07.2025 09:00
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Последние комментарии:
Что что, но кажись с полузащитой в Ливерпуле полный порядок, на банку такого перспективного что ли? Для этого Куртку есть
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КОРОЛЬ!
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Смотри Адам, а Ливерпуль дважды не зовут.
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