Уортон готов отложить переход в "Ливерпуль" на год

Адам Уортон Полузащитник "Кристал Пэлас" Адам Уортон рассматривает "Ливерпуль" своим приоритетным направлением и готов отложить этот переход на один год.

Уортон стремительно ворвался на сцену после своего перехода из "Блэкберна" за 18 миллионов фунтов в феврале 2024, своей игрой за "Пэлас" заслужив место в заявке сборной Англии на Евро-2024.

Минувший сезон оказался омрачен для 21-летнего Уортона травмой паха. В ноябре Адам перенес операцию и пропустил три месяца, но все равно завершил кампанию на высокой ноте, завоевав с "Пэлас" Кубок Англии.

"Пэлас" не хочет терять Уортона этим летом, учитывая угрозу лишиться Марка Гехи и Эберечи Эзе, но и сам Адам рад задержаться на "Селхерст Парк" еще на год, утверждает The Sun.

Несмотря на интерес клубов вроде "Тоттенхэма", "Баварии" и "Реала", Уортон предпочитает отправиться в "Ливерпуль", и ради этого Адам готов подождать до следующего лета.




Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Уортон

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2025 09:00

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Последние комментарии:




  1. uali 20.07.2025 10:02 # uali
    Что что, но кажись с полузащитой в Ливерпуле полный порядок, на банку такого перспективного что ли? Для этого Куртку есть

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  2. dexter 20.07.2025 09:46 # dexter
    КОРОЛЬ!

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  3. zaeba1l 20.07.2025 09:26 # zaeba1l
    Смотри Адам, а Ливерпуль дважды не зовут.

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