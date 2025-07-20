Эван Фергюсон направляется в "Рому"

"Брайтон" согласовал переход своего нападающего Эвана Фергюсона в итальянскую "Рому".

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Рома" возьмет Фергюсона в аренду на сезон 2025/26 с опцией выкупа за 40 миллионов евро (35 млн. фунтов).



У Фергюсона было несколько вариантов, но 20-летний ирландец выбрал именно "Рому", чтобы попытаться перезагрузить свою карьеру после пары невыразительных сезонов.



Это будет вторая подряд аренда для Фергюсона, который на вторую половину минувшего сезона отправился в "Вест Хэм", но там себя совершенно не проявил, ни разу не отличившись в восьми сыгранных матчах Премьер-Лиги.