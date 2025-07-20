"Галатасарай" готовит предложение по Эдерсону

Эдерсон Турецкий "Галатасарай" готовит свое стартовое предложение о покупке голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона.

На текущей неделе стало известно, что "Сити" начал переговоры с "Бернли" о возвращении Джеймса Траффорда за 40 миллионов фунтов, и это напрямую связано с Эдерсоном.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Галатасарай" пока не обращался к "Сити", но на "Этихад" ожидают, что вскоре клуб из Стамбула выдвинет свое предложение.

"Галатасарай" уже договаривается с 31-летним бразильцем, маня того выгодным контрактом.




Метки Галатасарай, Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2025 07:00

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