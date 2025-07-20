"Галатасарай" готовит предложение по Эдерсону

Турецкий "Галатасарай" готовит свое стартовое предложение о покупке голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона.

На текущей неделе стало известно, что "Сити" начал переговоры с "Бернли" о возвращении Джеймса Траффорда за 40 миллионов фунтов, и это напрямую связано с Эдерсоном.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Галатасарай" пока не обращался к "Сити", но на "Этихад" ожидают, что вскоре клуб из Стамбула выдвинет свое предложение.



"Галатасарай" уже договаривается с 31-летним бразильцем, маня того выгодным контрактом.