"Галатасарай" готовит предложение по Эдерсону
Турецкий "Галатасарай" готовит свое стартовое предложение о покупке голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона.
На текущей неделе стало известно, что "Сити" начал переговоры с "Бернли" о возвращении Джеймса Траффорда за 40 миллионов фунтов, и это напрямую связано с Эдерсоном.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Галатасарай" пока не обращался к "Сити", но на "Этихад" ожидают, что вскоре клуб из Стамбула выдвинет свое предложение.
"Галатасарай" уже договаривается с 31-летним бразильцем, маня того выгодным контрактом.
20.07.2025 07:00
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