Шешко открыт к переходу в "Юнайтед"

Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в июле от покупки Шешко отказался "Арсенал", предпочтя Беньямину Виктора Дьекереша из "Спортинга".



Однако Givemesport утверждает, что Шешко все еще может приехать в Премьер-Лигу этим летом, и "Юнайтед" выглядит для Беньямина привлекательно, несмотря на непопадание в еврокубки.



Этим летом "Юнайтед" пригласил Матеуса Кунью и сейчас завершает приобретение Бриана Мбемо, но "красным дьяволам" по-прежнему не хватает забивного форварда, потому что Расмус Хейлунд и Джошуа Зиркзее с этой ролью не справляются.



Однако сперва "Юнайтед" необходимо избавиться от балласта, чтобы позволить себе Шешко. "Дьяволы" продолжают искать покупателей на игроков вроде Маркуса Рэшфорда, Алехандро Гарначо, Антони, Джейдона Санчо и Тирелла Маласиа.