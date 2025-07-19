"Форест" задумывается о покупке Ндойе
"Ноттингем Форест" задумывается о приобретении вингера итальянской "Болоньи" Дана Ндойе.
"Форест" находится в поисках нового вингера с тех пор, как продал Энтони Элангу в "Ньюкасл" за 55 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, Ндойе готов стать преемником Эланги на "Сити Граунд", но пока "Форест" не обращался к "Болонье".
На 24-летнего швейцарца сенегальского происхождения, оцениваемого в 33 миллиона евро (28.5 млн. фунтов), также претендует "Наполи".
Ндойе выступает за "Болонью" после своего перехода из "Базеля" в 2023 году, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи в 30 матчах минувшего сезона Серии А.
19.07.2025 23:00
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