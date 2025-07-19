"Форест" задумывается о покупке Ндойе

"Ноттингем Форест" задумывается о приобретении вингера итальянской "Болоньи" Дана Ндойе.

"Форест" находится в поисках нового вингера с тех пор, как продал Энтони Элангу в "Ньюкасл" за 55 миллионов фунтов.



По информации Sky Sports, Ндойе готов стать преемником Эланги на "Сити Граунд", но пока "Форест" не обращался к "Болонье".



На 24-летнего швейцарца сенегальского происхождения, оцениваемого в 33 миллиона евро (28.5 млн. фунтов), также претендует "Наполи".



Ндойе выступает за "Болонью" после своего перехода из "Базеля" в 2023 году, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи в 30 матчах минувшего сезона Серии А.