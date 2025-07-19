"Ювентус" близок к покупке Санчо

Итальянский "Ювентус" близок к приобретению вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Минувший сезон Санчо провел в аренде в "Челси", который хотел выкупить его за 25 миллионов фунтов, но не смог договориться с Джейдоном об условиях личного контракт.



Зато с Санчо смог договориться "Ювентус". По информации Sport Mediaset, клуб из Турина полностью согласовал четырехлетний контракт стоимостью 5.2 млн. фунтов в год.



Также "Ювентус" близок к договоренности с "Юнайтед". Изначально предложив за Санчо 15 млн. фунтов, в итоге гранд Серии А согласился заплатить за Джейдона 21.6 млн. фунтов, включая бонусы.



Санчо со своим агентом уже посетили Турин на этой неделе, и "Ювентус" надеется окончательно оформить переход 25-летнего игрока сборной Англии до следующего четверга.